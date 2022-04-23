終極倖存者 |演藝通才大發異彩| 還是日本| 湯禎兆專欄

最近ＮＥＴＦＬＩＸ有一半實況半戲劇的綜藝節目，名為《終極倖存者：喊住笑，笑住喊》，個人頗為欣賞，本身設定要玩家在戲劇及搞笑之間「彈出彈入」，其實已頗具吸引力。事實上雖說戲劇場面也大抵以惹人發笑為目標（主持人的肆意放箭，根本就與看串流時的彈屏表述無異），但要即時回應忽然冒出的命題，委實也不是人人應付得來——過程中被淘汰者與倖存者，也的而且確顯出技藝上的差異來。

文：湯禎兆 | 原題： 由《終極倖存者：喊住笑，笑住喊》到《淺草小子》



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不過我其實並非想評論此節目，而是當中的參賽倖存者之一「一人劇團」（藝名，真名為川島省吾）惹起我注意。最初只覺眼熟，後來再上網檢索才知道他原來是《淺草小子》的導演！嚴格來說，他不止是導演，而且是導演、編劇及剪接三合一的通才人物。

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事實上，《淺草小子》已是他的第二作。處女作《青天的霹靂》早在１４年已為他摘下最優秀新進導演獎，而且不約而同地也是以藝人生涯為主軸的作品。事隔七年，《淺草小子》借北野武這位同行中的殿堂級神人偶像經歷，來一次自我表述投射，同時又用來致敬之用，由衷而言令我佩服不已。正是因為有如「一人劇團」般全情投入的藝人奉獻，才可不斷有令人耳目一新的作品欣賞。