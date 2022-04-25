日本神人以Excel 畫3D圖案 小編實測後發現「其實唔難」？

現時市面上有很多繪畫軟件，但Excel畫3D畫大家又有沒有看過？ 日本神人 3D Excel Art 最近就展示了用Excel 畫漢堡包的過程，可說是令人嘆為觀止。



3D Excel Art

3D Excel Art （Twitter @mkpntmkpj）用Excel 作畫已有一段時間，並指只要懂得一些Excel的基礎，每個人都可以畫出立體圖像，連小學生也可以做到，更說自己用Excel畫畫是因為自己「沒有繪圖能力」。

先看看以下的神操作吧：

其他作品：

這個 Excel 的「使用方法」，與平常用法相去甚遠，究竟3D Excel Art 一開始為何會用Excel 畫圖的呢？

3D Excel Art 解釋，有一次他的上司正在為Power Point 報告中的插圖而煩惱，他就想到用Excel的格線調整和3D功能來作插圖。於製作大型建築和精密設備的過程中，他發現了Excel畫圖的樂趣，因此就開始在社交媒體中發布相關的創作。

如何用Excel 畫3D圖片 — 以櫈仔為例

看到他說得這麼容易，結果小編也有實際試一下。簡單來說，整個作畫方式，就是插入不同的基本圖案，「3D化」後再把不同的圖案拼起來。

開始時，按Excel最上的「插入」，在「圖例」中的「圖案」中選需要的圖案，例如這次想作一張櫈仔，就先從櫈仔最上的那個平面開始。從「圖案」中選最普通的橢圓。

「插入」->「圖例」->「圖案」->「橢圓」

選了後就選取圖案，按「圖案效果」，選「浮凸」。

「圖案效果」->「浮凸」

右鍵這個已變「立體」的圖案，按「格式化圖案」。右方出現了「格式化圖案」的選項，最左的是「填滿與線條」，用來選材質和顏色；中間的是「效果」，可以選「立體格式」及「立體旋轉」，即處理圖案的方位；右邊的是「大小」與「屬性」，就是用來調整大小。

在材質中選了木材的樣子，再在「立體旋轉」中調節了 Y 軸，就變了一塊木板（沒處理邊邊的位置所以仍是藍色）。

「立體旋轉」中可以XYZ三個軸都試一下，錯了按回去就可

櫈腳方面也是同樣處理，拼在一起後，右鍵「木板」選擇「移到最上層」。登登登櫈，完成，雖然畫得很差，但看起來也像張櫈仔。

應該有比「移到最上層」更好的方法?

真正動手之後就發現，假如要畫出複雜物體，就必須對物體的形狀、分割及角度有深刻了解，否則的話就會無從入手，要畫得好真的不容易，這就看到 3D Excel Art的功夫了。以上的作品當然與3D Excel Art不能相比，也不想繼續班門弄斧，但十分鐘就由０知識做到這個樣，算是有個交代吧？

如果大家對3D Excel Art 的作品有興趣，不妨到他的Twitter及Youtube中支持他。