日網絡作家以麥當勞包裝紙重現《最後晚餐》 背後更有特別意義

日本一位網民最近因為一個原因，以麥當勞包裝紙重現了李奧納多·達·文西的《最後晚餐》，究竟他吃了多少個包，這些包加起來有多少卡路里？背後又有什麼原因驅使他這次創作？



麥當勞的《最後晚餐》

有點難描述 たかや （Twitter @tky888tky）的創作性質，他有點像網絡紅人「低成本cospplay（Lowcostcosplay）」，會以低成本但極具創意的方法，變身成不同動漫人物，例如以下的小精靈，以及《魔法小神童加旋》中加旋的雷電：

但同時也有其他奇怪藝術創作，就如這次以麥當勞包裝紙重現《最後晚餐》。先看看他的成品：

他以不同顏色的包裝紙，用和紙繪畫（ちぎり絵，即以和紙撕出所需的形狀再拼合成畫的藝術創作方法) ，拼合成《最後晚餐》中的人物。

那些包裝紙也不是不用處理直接用的，たかや 要多次用酒精消毒紙巾和中性清潔劑擦去油污，再曬乾約2天，乾透後將包裝紙放入襯有蘇打粉和報紙的塑料袋中，放置 5 天，以清除味道。而且與ちぎり絵不同，和紙可以直接撕開，但包裝紙背面有一層薄薄的膠膜，必須先「剝皮」，才能上膠水。

在創作時他也並非只接顏色貼上，而是有選擇圖案去拼合。例如芝士漢堡包裝紙上的芝士圖案，可以用來作袖子上的輕微陰影；蝦堡包裝紙的蝦圖案，則成了小雅各（左二)衣服的紋理；面部則是靠牛、雞的圖案做出輪廓等等。最讓他印象深刻的是，麥當勞的包裝紙可以在不使用其他材料或油漆的情況下，就能做到以上效果。

事出有因

但他為何要這樣做？

たかや 指，今年的3月4日收到了麥當勞將於3月14日漲價的消息，是兩年半來首次上調價格。因為他是個自由撰稿人加網絡作家，常常以快餐充饑，5年內最少吃了500個炸雞堡，加上他試過在麥當勞工作，加上小時候在麥當勞有不少回憶，所以感受很深。

但他說自己不是要責怪麥當勞，因為他知道今年所有原材料價格都上升，所以對於日本麥當勞仍盡可能低價而感到「感謝」。

剛好得知消息後第二日，他到了東京舉辦的藝術大學畢業展，覺得自己可以把這「感謝之情」放在畫內：吃麥當勞加價前的「最後晚餐」，再用包裝紙作《最後晚餐》。

為了完成作品，他在3月13日時買了大量漢堡，在家開了「加價前最後晚餐派對」後就開始創作。最後他需要吃42個漢堡，6個鬆餅，總共18869卡路里（還未計他吃漢堡時喝的酒），並用了一個月時間做出作品。

如果你喜歡他的作品，可到他的Twitter上支持。