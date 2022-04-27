黑色幽默藝術家Joan Cornellà踩入線上遊戲　打喪屍救阿婆贏NFT

很多人誤解NFT只是買一張數碼圖，其實NFT還有很多種收藏方法，由NFT進入一個特定藝術社群便是其中之一。西班牙人氣藝術家 Joan Cornellà（全名Joan Cornellà Vázquez）在今年五月會推出其NFT持有人才可參與的線上遊戲，讓收藏 Joan Cornellà NFT的收藏家建立用家社群再邁進一步。



本月初西班牙人氣藝術家 Joan Cornellà聯同數位及實體收藏品創作平台推出NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》，內藏周杰倫和周星馳造型而備受市場關注，其合作平台更邀得周星馳出山與粉絲對話。本於初這系列於OpenSea開賣，系列更獲藝術家KAWS、Brooklyn Beckham、Victor Cruz、周杰倫、林俊傑、羅志祥、陳冠希、陳柏霖等眾星收藏支持，更在短短兩小時便登上OpenSea成交量的第一位，兩輪公售都於2分鐘內極速完售，全數5,555枚NFT完全售罄，之後一度高踞 7 日交易量排行榜首，成交金額曾高達8,793 ETH （約1.8億港元），超越 Bored Ape Yacht Club 無聊猿，目前累計交易量更已達到10,800 ETH。

這次由Joan Cornellà推出的NFT並不單單賣數碼作品，《MOAR 》NFT系列創作平台希望透過這個NFT建立專屬於收藏家的社群，故在官網上列出時間表，指出與Joan Cornellà合作的各階段，收藏家會有甚麼新收藏體驗。

而最新系列方案，便是於今年五月底推出由Joan Cornellà作品為角色造型的公開線上遊戲《SEIBWOZ》，該遊戲只開放給持有《MOAR 》NFT 的藏家參加，可見主辦方銳意打造NFT社群，讓持有人參與獨家社群活動。當中除了玩專屬遊戲外，還包括其他福利和優惠，包括藝術家作品優先購買權，參與稍後於元宇宙推出虛擬世界展覽等等。

《SEIBWOZ》是 Zombie 的倒寫，遊戲故事講述世界因外星人入侵而受到全面封鎖，在 MOAR 大宅內的賓客，包括人類、喪屍及半機械人均被困在內，「MOAR」NFT 持有者以倖存者身份在元宇宙中的「MOAR」大宅內，於各樓層激戰喪屍營救「阿婆」，遊戲勝出者將獲取免費空投一枚 NFT，遊戲稍後將於收藏平台官方網站發布。

藝術家簡介︱Joan Cornellà Vázquez 是一名西班牙漫畫家、插畫家，其作品以其令人不安的超現實幽默和黑色幽默漫畫聞名於世，其作品常以嘲諷角度來看各種敏感及禁忌議題。他自2010年起在社交媒體上發布漫畫，引來很大反響。曾在香港、台灣、上海等多地舉辦個人畫展。

