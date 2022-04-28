年度推介：獻給香港人的離散之歌｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

Chill Club頒獎禮又給香港樂壇打了一枝強心針——無論是事前的全民投票，還是對結果的討論，的確熱鬧。以「年度推介」去說，除了以音樂人做單位之外，我想講講以主題為單位的「年度」時代意義。

文： 林綸詩 ｜原題：年度推介 離愁別緒主宰我們的歌



眾聲喧嘩，21/22年除了是疫情之時代，對香港更是離別之年，相信無人不贊同。是次頒獎禮名單中，除了Rubberband的《Ciao》和C All Star的《留下來的人》，就此社會氣氛的大主題，我特別想推介岑寧兒的《勿念》和ToNick的《離散序》。

「季節變了 世界快了 我也慣了備忘

上周 開始搬家 新的景觀 令人常遠望

我望 哪裡有海 哪裡有港 哪個隨風飄蕩

無端 想起心中 兩個老人 腦裡放空著」

-- 勿念



「回頭那句 也許是最終的一句

有一天 再跟你

探索歷險 再相約 在那邊相見」

-- 離散序



當離愁別緒充斥著一個地方，便會出現同一的情感主題。移民者對遺下父母的內疚（《勿念》）、留下來的人對重逢的寄盼（《離散序》），都歸納了香港人這年的集體情緒。

我記得1997 年，因為我當時也剛剛移民，對廣東歌很掛念，對這主題特別敏感，即使是「情情塔塔」的失戀歌，也像唱給移民了、離開了的我聽。

97年的「年度推介」有梅艷芳的《抱緊眼前人》、張學友的《怎麼捨得你》，更貼近回歸氣氛的有古巨基的《歡樂今宵》、《忘了時間的鐘》（還有《友共情》！離開了同學的我當時覺得這首歌是為我而設！）、郭富城的《有效日期》、Beyond的《回家（給黃土地）》等等。

「下班機 登機證怕已無效

下首歌 遲來錯過了熱鬧

下班車 風景已變了容貌

下一位 如何再去與光陰賽跑



覺悟吧 慶幸吧 不必等最好

結伴吧 決裂吧 於有效期限

暢聚吧 快活吧 不必等結疤

告別吧 再會吧 聲線未變差」

--有效日期



「翻起西北風他歸去在雨中

沾濕煙花好比褪色的落霞般

照遍了 東方的天空

當初的不懂始終也沒法懂

你共我又怎可抵擋得住潮湧

那憤慨一點點失縱」

-- 回家



歷史重覆著，而廣東歌一直紀錄著。那些情緒、那些事件、那些共同的城市回憶，是為年度推介的另一意義。

（專欄「歌詞心頭好」隔週四刊出，標題由編輯撰寫，本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

