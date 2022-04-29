三歲定八十？盤點歷代帝皇小時候奇事　如何塑造往後統治風格

所謂三歲定八十，人們小時候的行徑，或多或少反映了他長大後的處事方式。古時候的名人傳記，更不時有他們孩童時期故事記載，當中尤其取才自宮廷《實錄》等官方材料的所謂「正史」，對帝王將相多溢美之詞，以記載皇帝的事例來說，除了離不開說他出生時有「紫氣盈室」、「飛龍盤踞」等天降異象，更有不少懷胎十多月記載，總之不一樣的出生和兒時經歷。我們看看有哪些著名帝君，小時候有別於尋常孩童經歷，故事為史書所載。



宋太祖趙匡胤：小時候顯將才

根據成書元代的《宋史》所載，趙匡胤出生時赤紅色的光照滿了屋子，當時異香四溢久未散去，這也讓趙匡胤有了「香孩」的小名。出生後，趙匡胤身上有金色閃燿，一直過了三天才消失。

宋太祖趙匡胤

身為將二代的趙匡胤自小便和別的孩子不一樣，很小就展示了有勇有謀一面，史書記錄他自小就學會騎馬射箭，而且比其他將領孩子學習速度快，戰術策劃能力非常高。當時武將喜歡騎馬，自然以能馴服到烈馬為榮。趙匡胤很小的時候便敢於冒險馴烈馬。

話說，某日趙匡胤不給烈馬上籠頭便騎馬奔跑，怎料這匹烈馬在城中亂竄，趙匡胤猝不及防額頭磕到了門楣上，當大家以為這小孩死於重擊力時，他卻拍拍屁股起身，一點事也沒有；又某次趙匡胤和玩伴韓令坤在一間土屋裡下棋，二人看到門外有麻雀嬉戲便從屋內出來八卦看看，怎料剛出門房子就塌了，讓二人逃過一劫。

明大祖朱元璋：權力慾伴一生

朱元璋是中國歷史上第二個以平民身份得帝位的皇帝，小時候的他家境淒苦，只能與同村小孩奔走鄉間遊玩，而他小時候就很有個性，和大家現在小時候一樣，喜歡角色扮演，而他喜歡扮皇上指揮其他扮百官的小孩。

明太祖朱元璋。（國立故宮博物院）

小孩人人喜歡做主角，為何他們又甘願讓朱元璋扮皇帝，受他指揮？這與朱元璋小小年紀能鎮得住場有關。據載有次朱元璋與一群孩童為地主放牛，當時各地糧食不足，放牛的小孩都肚子餓了，飢腸轆轆，怎料朱元璋膽敢自作主張，說大家放著這牛不吃，便身先士卒拿砍柴刀當場宰了一隻小牛，支起火來一烤把這個牛肉吃了。

大家大快朶頤後，怎向地主交差？多計的朱元璋便把吃剩的牛骨殘骸給埋了，清理好現場，將一根牛尾巴往山石間的縫隙塞進去，回去跟地主說那個牛放著放著便跑了，鑽到山裡頭縫裡頭，怎麼揪揪不出來了。當然，這個破綻百出的謊言很快便揭穿，朱元璋給打了一鑊甘給攆走，但他一人孭上責任，在孩子間確立了極高威信，這班小孩都很服他，這班玩伴包括徐達、湯和、常遇春和周德興四人，後來都跟着他打天下，成了明朝的開國功臣。可是自小已見到極具權力慾的朱元璋，晚年因為保帝位而向這些昔日兒時玩伴「開刀」。

康熙皇帝：孤苦同年生濟世胸懷

相對於大多數帝王自小錦衣玉食，在清代官方的《實錄》中，清聖祖康熙（玄燁）與這些帝王一樣，一生一帆風順，可是《康熙朝實錄》卻在康熙晚年，記載了他回憶自己實際上經歷了的悲慘童年。

康熙皇帝

康熙六十年（1721年），有大臣向康熙提議，說為慶祝皇上御極60周年，準備搞一個慶典活動。但這一提案馬上遭到了康熙的否決，因為正月初七和二月十一分別是康熙父母的忌日，他不想在這之前搞慶祝活動，並以此引申回憶了一下自己的童年境況：

「欽惟世祖章皇帝因朕幼年時未經出痘，令保母護視於紫禁城外。父母膝下，未得一日承歡。此朕六十年來抱歉之處。」（譯：先帝因為我年幼，沒有出過痘，命令保姆們在紫禁城外照顧我。所以我不曾有一日在父母膝下承歡。這是我六十年來深感遺憾愧疚之處。）

可見康熙小時候不僅不受寵，甚至連親生父親的面都可能沒有見過，以至多年後仍一直對此耿耿於懷。處於放養的小玄燁，一度沉迷抽大煙（《庭訓格言》中康熙自述：「幼時在養母家頗善於吃煙」) 。但孤苦的童年並沒有讓他沉淪，反而化為鞭策自己的動力，也讓他從小體察民間疾苦，在當上皇帝後具備了更寬廣的胸懷和濟世的胸懷，成就清代歷史上一代英主。

故事由成敗論詮釋

當然，皇帝是賢是愚，有時是史書剪裁他的故事，後人以成敗論英雄來作詮釋。以晉朝晉惠帝為例，大家只記得他名句「何不食肉糜」，以「白痴皇帝」來稱呼他，但若我們不看他年青時候的怪事，而看他臨終時的作為，對他可能有不一樣的評價。

晉惠帝一朝賈后亂政，賈后企圖擺布諸藩王內鬥，怎料引火自焚釀成讓晉室幾乎覆滅的「八王之亂」。八王之亂期間，東海王司馬越挾持惠帝，討伐成都王司馬穎，結果討伐軍兵敗，惠帝身邊的官員和侍衛四散逃命，當時敵軍刀劍一擁以上，侍中嵇紹（竹林七賢嵇康之子）卻挺身為惠帝擋刀，力戰而死，以致血濺帝衣。大難不死的惠帝安頓好後，僕人想替他更衣，清洗染血的衣服，惠帝卻阻止：「這是嵇侍中的血，不要洗去！」，由此故事可見惠帝也不全然是傻子，更是一個熱血重情的人。

宋末文天祥在被元軍擒獲就義時，他便在名頌千古的〈正氣歌〉中，以晉惠帝和嵇紹這故事寫了—「為嚴將軍頭，為嵇侍中血」，前句說的是三國時代的嚴顏，後一句所指的便是嵇紹。

「周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。向使當初身便死，一生真僞復誰知？」白居易這首詩，說明對人、對事要得到全面的認識，都要經過時間的考驗。