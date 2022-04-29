戴祖儀丁子朗Alpaca Land NFT群展 遊走虛擬現實

羊駝，俗稱草泥馬，起源於南美，憑著其毛茸茸的可愛外貌以及帶玩味的中文讀音，迅速統治了互聯網世界。這次Alpaca Land Group Art Exhibition 藝術群展以NFT作為媒介，並以草泥馬作為主軸，帶領群眾自由遊走於現實和虛擬世界。

+ 7

在蛻變革新的年代，藝術界也跟上時代的步伐。此次群展利用了區塊鏈技術及非同質化代幣(Non-fungible tokens，NFTs)，向大眾展示科技賦予藝術品的獨有價值。展覽以 1+1的形式去展示藝術品，供觀眾以實體或虛擬形式同時欣賞。

在 “Alpaca Land” 草泥馬樂園網絡世界中，沒有人知道你是誰，無論你是人類還是羊駝，都可以忠於自己。 Alpaca Land的其中一位創辨人——藝人戴祖儀 Joey Thye聯同九位藝術家及藝人一同創作，揭露互聯網「可愛又不切實際」的文化和這個世界「暴躁又自然」的黑暗。

是此參展藝術家包括: 藝人戴祖儀（Joey Thye），香港線畫藝術家Alfred Cheng，本地潮玩設計師 Happiest Fung, 藝人丁子朗 (Karl Ting), 插畫家 Knoa Chung， 創作人Leon Lollipop, 插畫師及玩具設計師 Miloza Ma, 當代藝術家Mr. Likey, 香港藝術家 PeepProject，以及超現實攝影師 Tommy Fung。

作品簡介

戴祖儀（Joey Thye）除了是為人熟悉的藝人外， 同時也是熱愛藝術品的收藏家，收藏多達過百件藝術品，最近更以畫作和藝術玩具參展，成為藝術家。

Dubie是以兒時的Joey為原型創作，意思為「大肚皮」，同時Dubie亦是Joey的乳名。這次Joey跟Alpaca Land合作，把「大肚皮」的可愛推向極致，希望大家不要忘記最真摯的童真和最純真的快樂。

演員丁子朗的作品《魚眼Fisheye》以扭曲視角呈現動物與鏡頭的互動，帶出動物對人類及世間的好奇，並寄語觀者面對時刻變遷的社會仍得保持初心。

《微距 Marco》則以近鏡描寫哺乳一瞬間，徹底呈現母親養育下一代的決心和力量，為東方傳統對子女的期待與教育的重視注入藝術元素。

超現實攝影師 Tommy Fung則讓草泥馬出現在香港市區，休閒地在嘉頓山上駐足觀看山下的深水埗，或是在中環的鬧市中心遊走。以奇特的畫面，形成強烈對比。

【展覽地點】



【展覽詳情】

名稱：Alpaca Land Group Art Exhibition 藝術群展

日期：即日至五月二日（逢週一休息）

地址:香港上環新街13號A 地下 13a New Street Art Gallery

