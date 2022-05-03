「韓國電影上映」重開 漫改電影《整容液》免費放映

近年韓國網絡漫畫改編的影視作品不少，其中不乏如《社內相親》和《金秘書為何那樣》等大熱作品。大眾對漫畫改編的電視劇或更為熟悉，但其實漫改電影同樣出色。五月份起，「韓國電影上映」將免費放映四部由網絡漫畫改編的電影，帶領大眾接觸更多元的韓國影視作品。

是次免費放映的作品包括：

《整容液》



《整容液》出自韓國漫畫家吳城垈的網絡漫畫系列《奇奇怪怪》的其中一個故事，講述因長相不佳而自卑的化妝師韓睿智發現一種神奇的整容藥水，只要抹上藥水，並削下或補上肉塊，就可以隨意改變容貌。女主角通過整容液成為了大家追捧的Facebook「女神」，卻因其副作用而漸漸失控......

放映日期：五月三日至五月十四日

《獸頭救兵》



作品改編自同名漫畫，講述希望在知名律師事務所正式任職的實習律師薑寶寶，得知重振停業的動物園可助他達成目標，決心振興動物園「東山公園」。但這個動物園已經沒有動物了，因此薑寶寶想到一個妙計，讓動物園的職員假扮動物接客，成功吸引遊客重新上門，並在網上造成話題，然而他發現動物園將面臨前所未有的危機，究竟他要如何挽回困局呢？

放映日期：五月十七日至五月二十八日

《Kids Are Fine》



電影改編自網絡漫畫《아이들은 즐겁다》，面對永遠忙碌的父親和久病住院的母親，九歲的多里已經習慣面對獨自面對生活。為了讓他可以每日探望媽媽，他們一家搬往離醫院更近的區域，多里也轉學到新的小學。而隨著多里與新朋友逐漸熟悉，他漸少想起媽媽，但她的病情逐漸惡化，需要轉院到更遠的醫院。多里擔心無法再見到媽媽，於是與小夥伴踏上尋找媽媽的秘密旅途。

放映日期：五月三十一日至六月十一日

《與神同行2:終極審判》



《與神同行2:終極審判》改編韓國漫畫家周浩旻的同名漫畫，延續《與神同行》的劇情，講述陰間使者江林為了揭開陸軍上兵金秀鴻含冤而死的秘密，向閻羅王請求審判。閻羅王提出的交換條件是讓陰間三使者帶著早該陽壽已盡的老人許春三來到陰間。他們發現許春三遲遲未魂歸西天的原因是得到許家的守護神「成造神」的保護，卻同時發現成造神身上帶著他們的前世記憶......

放映日期：六月十四日至六月二十五日

【活動地圖】



【活動詳情】

活動名稱：「韓國電影上映」

時間：(第一場）13:00/（第二場）15:30

*周六：(第一場）13:00

場地： 駐香港韓國文化院 6樓 多媒體影音室

網頁: https://hk.korean-culture.org/hk/1075/board/748/read/115032

費用：免費

