《奇異博士2》影評｜因母愛之名的多元宇宙災難

我們讀冰心放紙船寄母親，不會用「亂丟垃圾」來評價冰心的公德心——母愛該是受萬世稱頌的，但凡有作品談母愛，作品的缺點都會被包容，尤其在這個以結果為目標的年代。有人不負責任地把一張寫滿字的紙張放在水上，任它流到不知名的地方，算得上是什麼？母愛為大，丟棄有理。看完《奇異博士2：失控多元宇宙》的資深讀者如我，自然會聯想昔日讀過母愛主題的文章，是不是把母愛放得太大，導致這場因愛之名的多元宇宙災難？

文：森恩 ｜原題：母愛大能曬又如何 簡評《奇異博士2：失控多元宇宙》



你不會猜到好端端的英雄大片《奇異博士2》談的竟然是母愛。它有談愛情，首尾都呼應著這個主題，不過比起奇異博士怎樣信賴跨宇宙超能年輕人（不會只俯身叫個喝著飲料的女孩吹奏什麼）、不顧一切奮不顧身多番強調要救那女孩，母愛還是提速提量提效的重中之重。電影明顯就是要否定母愛，奇異博士在多元宇宙中勞師動眾穿來插去，為的是阻撓溫黛發阿媽夢，每次行動都在否定溫黛發揚母愛精神的舉動，也是大男孩否定母親盲目地愛護自己孩子所付出的努力。

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溫黛為了要與自己的孩子一起生活，不惜殺害別人的老孩子，殺死滿山修士，砍掉美國新隊長（詳見《What if...?》），連自己老公下落都不聞不問，要仔不要公，誓要在多元宇宙跨境免檢疫上自己的身，將「阻我見我兩個仔」的人殺清光。用殺人來表達母愛，是《奇異博士2》的一大奇招；在眾多荷李活大片「愛回家」式的重口味福音電影製作裡，這片野心與高超敘事，兩個多小時不斷質問觀眾：你真的覺得母愛大能曬嗎？

《奇異博士2》當然有西遊記的影子，從二郎神的三眼小子look，到多元宇宙七十二變，全都是偉大祖國最眼熟的仿傚；到了收尾自己對自己的大作戰，竟用六指琴魔橋段疑似用CG向港產片致敬，確是賞心悅目。在不劇透的前提下，我只能說——《奇異博士2》自然有它的特效慢慢細嘗，最令人意想不到的，還是一句話：母愛大曬咩！

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沒看過《溫黛與幻視》的觀眾，應該不會看明白《奇異博士2》最大膽的假設（阿媽就係愛到不講道德，不惜攬炒全村人），是建基於溫黛懷念幻視、不知道幻視其實已重生的大背景，以為溫黛當幻視冇到。《奇異博士2》主角與溫黛的幾次面談，其實已經表達了一個渴望湊仔的阿媽是怎樣處事的：它多少在反映坊間盲目愛子的阿媽有多恐怖。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場）

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