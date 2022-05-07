騙不了人的男人 | 堺雅人新劇仍有短板 | 還是日本 | 湯禎兆專欄

對我輩堺雅人粉絲來說，《騙不了人的男人》絕對屬望梅止渴的小菜。堺雅人踏入２０年後，日劇上的演出大為減少，上次的《半澤直樹２》已是兩年前的作品，視《騙不了人的男人》為望穿秋水才得睹的新作絕不為過。

文：湯禎兆 | 原題： 《騙不了人的男人》



更為甚的，是《騙不了人的男人》擺明車馬屬方程式加持的安全小品。一方面，暢銷話題作《王牌大律師》的班底基本上重建挪用，廣末涼子本來一直是堺確人的天敵（法官別府敏子），今次則化成受騙對象（企業總裁大森詩子）；生瀨敬久也由被堺雅人壓在下風的律師行社長（三木長一郎），變身成為操控他生死的幕後黑手（貴島源一郎）。另一方面，沿自古美門律師的嘴炮風格，其實沒有太大改動，只不過類近的演繹，之前用來突出古美門的自大浮誇，今次則用來顯示絹咲正的神經兮兮及老好人性格。

所以《騙不了人的男人》娛樂性肯定有所保證，只不過作為試水溫的ＳＰ（看看未來是否有可能衍生成劇集），我覺得死穴在門脇麥飾演的淺香澪身上。很明顯《騙不了人的男人》基本設定，是想把《王牌大律師》反轉來寫的嘗試，堺雅人由貪婪至極化身為善良極致，背後同樣恪守正義底牌為基本構成元素，按此思路發展，淺香澪就需要成為聰明透頂的壊女人才匹配。可惜大家都應心中有數，尤其此劇是以欺詐師為主題，那不是與《信用欺詐師》大同小異嗎？事實上，現在的ＳＰ中，其實一不小心就會成為長澤雅美與東出昌大的翻版人設。淺香澪既不能成為超智高手，同時又未能突出新具備元素，此所以我說淺香澪乃劇中短板正屬此意來。

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