玻璃藝術聯展《光的旅程》體驗日本意大利玻璃工坊

春去夏來，進入五月，社交限制終於有所放緩，大家生活亦獲重整。雖然出國旅行尚屬不易，大家仍可籍著欣賞藝術品，一遊日本和意大利。《光的旅程 — 玻璃藝術聯展》以及配合展覽推出《光的旅行團·玻璃工作坊》薈萃來自意大利和日本藝術家的作品，讓大家仿如置身日本的玻璃工坊和意大利的玻璃島，深入了解和感受玻璃藝術。

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當代玻璃藝術發展奠基於意大利威尼斯, 在十四世紀是歐洲玻璃製造業中心, 至今仍是玻璃藝術家和玻璃愛好者的聖地。當地建築、飾品以至食具都顯現玻璃傳統工藝與日常生活的結合。玻璃文化亦綻放於當今日本, 雖然玻璃製品曾為上流社會獨享的奢侈品, 但自十八世紀起，玻璃工藝逐漸普及, 現代職人便傳承改良技藝, 並融合西方藝術及日本傳統美學, 開闢出獨樹一幟的玻璃藝術世界。

展覽將展示意大利玻璃巨匠Silvia Levenson的作品，融合歐洲傳統工藝與現代藝術設計；同時帶來新世代日本藝術家的作品，以吹製玻璃發揮材質的延展性,呈現玻璃的多變流動的美感。而切子匠師中村敏康(Toshiyasu Nakamura)則在玻璃上切磨雕刻圖案, 以不同的技法賦予玻璃生命力。在不同創作世代、文化背景下，風格迥異的玻璃藝術作品互相輝映，體現多樣的玻璃藝術世界。

【參展藝術家名單】



Silvia Levenson、佐々木類(Rui Sasaki)、山﨑友香(Yuka Yamazaki)、藤原彩葉(Ayaha Fujiwara)、小坂未央(Mio Kosaka)、目片千恵(Chie Mekata)、中村敏康(Toshiyasu Nakamura)



【展覽地圖】

【展覽詳情】



名稱：​​光的旅程 | 玻璃藝術聯展

日期：即日至五月二十八日 (除星期一外)

時間：11:00-19:00

地點：香港中環荷李活道10號大館3座203室

