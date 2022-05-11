無紙用工作室新展 以筆墨縫合不同年代童年回憶 | 展覽

還記得自己的童年回憶嗎？是超人迪加，是彼時仍稱作叮噹的多拉A夢，抑或是加菲貓？新一代的童年回憶已更迭變換，但或許不同年代的童年回憶可以合而為一。展覽《自己的童年回憶vs女兒的童年回憶》透過展出70年代流行的卡通人物以至當紅偶像MIRROR成員，探討不同年代的童年回憶，展開跨世代對話。

作品參照70至80年代的電影海報風格，糅合西方畫風與國畫筆法，透過手繪電影標題、人像主演角色及密集的文字排版等懷舊元素，描繪出「貼地」話題，記錄即將消逝的本地文化。

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海報畫面由《超人迪加》演化為《接近の神人》教主Anson Lo、《亞洲第一》姜濤和《進擊的狂人》Jer，讓伴隨女兒成長的MIRROR成員穿越時光隧道回到藝術家成長的70年代。作品以港式幽默小趣見證時代變化，佐以隱藏彩蛋及笑點帶給觀眾歡樂，並向新生代傳揚舊時港產電影海報獨有的風格和美學。

作品將不同年代的文化連結，融合新與舊，讓彼此透過一筆一劃交滙，填補時空的缺口。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：自己的童年回憶vs女兒的童年回憶

地址: 深水埗大南街172號B地舖

日期：即日至五月十八日

時間:每日上午11時至下午6時

