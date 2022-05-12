達明一派演唱會｜當情感重於歌喉 不完美才動聽

復活節期間，達明一派舉行兩場網上重播，是今年和去年的演唱會。一個是重玩《神經》和《意難平》兩張大碟，另一個是今年《我等著你回來》和《你還愛我嗎?》。

文：林綸詩 ｜原題：當情感重於歌喉——就是不完美才動聽



外國常常有這類只玩舊碟的音樂會，這兩場雖然有加其他歌，但整體上都是依照兩張專輯的曲目／概念／主題去玩。的確，樂迷有時候懷舊就好，雖說新時代有新詮譯，是歷久不衰歌曲的迷人之處，但專注重現昔日舊歌，保持一貫音樂及歌喉水準，忠實歌迷已經非常滿足。

一次過聽回兩個騷，才發現劉以達在兩年不同的演唱會，也有選唱《晚節不保》。而這首歌其實不屬於這四張大碟，足以證明他如何喜歡這首歌。

信不信都好 我一切安好

明日難保 無別人傾慕

忘了愛上過 你的眉毛

如此精心的雕塑

忘了你說過 我的粗糙

跳不了你的舞



當然，這首應是達明一派歌曲裡，少有的劉以達主唱作品。我也十分喜歡這首歌，貪劉以達唱得沙啞，有點走調，明明一首美麗的旋律，被他唱得破破爛爛，但就是這樣才有味道。黃耀明是唱得之人，但有兩種歌唱不到，一是古惑仔味道，如翻唱《友情歲月》，比不上鄭伊健和陳小春那種爛仔味，二就是似哭非哭的滄桑感，如《晚節不保》，聲音近乎完美，情感和形象精緻的他，與這種落泊的味道不符。但劉以達就非常適合。

+ 5

近期看劉以達的回憶錄，談起他選黃耀明做主音的原因，是因為覺得明哥是情感派，不是技巧派。他用的比喻很好，技巧派是唱完失戀歌，下一秒可以打麻雀喧喧鬧鬧。情感派則是先投入感情，再唱出來，即使走音，也不失其風格，更傳遞到人歌合一的感情。其實，劉以達也是這樣的人。

另一人是林敏聰，他作很多歌曲也是當紅歌手唱，雖然非常好聽，他自己演唱時，一定不及原唱的好聽，但情感一流已壓倒一切。與劉以達一樣，同有一手厲害的結他，加上傾心唱出自己書寫的歌詞，唱出另一番動人感覺。

（專欄「歌詞心頭好」隔週四刊出，本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

