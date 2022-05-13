異代同戲圖卷｜白衣觀音火槍射擊 韋馱菩薩放風箏被偷了寶物？

在上年9月至11月，福岡美術館中有一個名為《遊與笑的日本美術（遊びと笑いの日本美術）》的展覽，當中展示了一幅「狙擊觀音」的畫作大受歡迎。究竟觀音「物理超度」的對象是誰？



「狙擊觀音」只是展覽中的作品《異代同戲圖卷(異代同戱図巻)》的一部份，這個圖卷超過13米長，因此難以展示作品內所有場景。此作品為江戶時代初期的畫家狩野昌運所繪製，他出生於宇都宮，是狩野了昌的養子，為當時活躍的狩野派畫家，晚年為福岡藩的御用繪師。

狩野派是以親子、兄弟等血緣關係為主軸的職業畫家集團，於室町時代中期（15世紀）至江戶時代末期（19世紀）活動，因為一直都與當權者有關，所以此流派對日本藝術有很大的影響。

狩野昌運把一些當時著名的偉人、神佛包含在作品之內，除了「狙擊觀音」，還有「諸葛亮表演積木雜技」、「普賢菩薩成了漁夫」以及「韋馱菩薩放風箏時被偷了舍利」。至於為何會有這些逗趣情節？暫時不太清楚，可能只是作家喜歡而已。

觀音原來只是作射靶練習 (Twitter@jyunober)

根據福岡市美術館館長宮田太樹指，作品的一些「笑點」在現今看來仍很有趣，但一些則已是不明所以。宮田太樹希望人們看到作品後，除了明白古人和每個時代也有自己的「笑點」之外，亦能理解可以在博物館中笑起來。