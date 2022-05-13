阿奇博爾德獎｜澳洲肖像畫最高獎項 以畫紀錄水災奪10萬澳元獎金
阿奇博爾德獎（Archibald Prize）是澳洲最負盛名、歷史最悠久的肖像藝術獎，它於1921年根據新聞工作者JF Archibald的遺囑創立，廣受藝術界歡迎。按資料，只有在澳居住的藝術家才有資格參賽，獲獎作品優先選擇於藝術、文學、科學或政治方面有傑出成就的澳洲人的肖像。
3D 風格肖像奪得「畫廊之選獎」
阿奇博爾德獎包括三個獎項，除了主要大獎「阿奇博爾德獎」外，亦有「民眾選擇獎（People's Choice Award）」及「畫廊之選獎（The Packing Room Prize）」。「畫廊之選獎」是一項 3千澳元的現金獎（約 1萬6千港元），獎勵給阿奇博爾德獎內的參賽作品，由接收、拆包和懸掛參賽作品的藝術畫廊工作人員進行評判，其中包裝負責人 Brett Cuthbertson擁有 52% 選票。
今年的「畫廊之選獎」由出生於英格蘭、現居悉尼的藝術家克勞斯·斯坦格爾（Claus Stangl）憑藉新西蘭電影導演、作家和演員泰卡·維蒂蒂（Taika Waititi）的 3D 風格肖像奪得。畫家指這個作品的概念來自於致敬他和 Waititi 對電影的熱情。 這是 Stangl 第四次參賽，也是他第二次入圍。
「阿奇博爾德獎」
至於主要獎項「阿奇博爾德獎」，今年就由著名的 Dhungatti （澳洲的一個原住民族）藝術家柏·道格拉斯 （Blak Douglas，原名為 Adam Douglas Hill）奪得，這是繼 2020 年的文森特·納馬吉拉 (Vincent Namatjira) 之後，101 年來澳洲原住民第二次獲得此獎項。
他的作品《Moby Dickens》繪畫了另一位藝術家卡拉·狄更斯（Karla Dickens） 拿著水桶的樣子，作品的名字正是來自於1851年的著名小說《無比敵 (Moby-Dick) 》以及狄更斯的姓氏。卡拉·狄更斯被畫成手持水桶站，在腳踝深的洪水之中。她身後的 14 朵平底雲代表了利斯莫爾(Lismore) 於2月水災時持續的晝夜數。
道格拉斯曾七次入圍「阿奇博爾德獎」，週五在新南威爾士州畫廊獲得了10萬澳元的獎金（約 54萬港元）。此畫有3米高2米闊，這是阿奇博爾德展覽中的最大畫作。
他在聲明中說指２月第一次洪水來到時，他就在利斯莫爾，並看到人們臉上的震驚和恐懼。他指，那個時間正是卡拉職業生涯的關鍵點（可能是指1月時她於澳洲最大的多元藝術中心「Carriageworks」中有作品展出），洪水就緊接而至，卡拉本應繼續她的職業生涯活動，但卻在利斯莫爾收容了三個家庭，為救災出力。
卡拉是我最喜歡的女性原住民藝術家，我們是親密的朋友，我們對藝術的感受可說曷志趣相投，我真的很佩服她拼湊作品的方式
所有的決賽入圍作品將於 2022 年 5 月 14 日至 8 月 28 日在新南威爾士州畫廊展出。以下是一些入圍作品：