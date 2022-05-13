阿奇博爾德獎｜澳洲肖像畫最高獎項 以畫紀錄水災奪10萬澳元獎金

阿奇博爾德獎（Archibald Prize）是澳洲最負盛名、歷史最悠久的肖像藝術獎，它於1921年根據新聞工作者JF Archibald的遺囑創立，廣受藝術界歡迎。按資料，只有在澳居住的藝術家才有資格參賽，獲獎作品優先選擇於藝術、文學、科學或政治方面有傑出成就的澳洲人的肖像。

3D 風格肖像奪得「畫廊之選獎」

阿奇博爾德獎包括三個獎項，除了主要大獎「阿奇博爾德獎」外，亦有「民眾選擇獎（People's Choice Award）」及「畫廊之選獎（The Packing Room Prize）」。「畫廊之選獎」是一項 3千澳元的現金獎（約 1萬6千港元），獎勵給阿奇博爾德獎內的參賽作品，由接收、拆包和懸掛參賽作品的藝術畫廊工作人員進行評判，其中包裝負責人 Brett Cuthbertson擁有 52% 選票。

Claus Stangl , “Taika Waititi”, 圖片來源：AGNSW

今年的「畫廊之選獎」由出生於英格蘭、現居悉尼的藝術家克勞斯·斯坦格爾（Claus Stangl）憑藉新西蘭電影導演、作家和演員泰卡·維蒂蒂（Taika Waititi）的 3D 風格肖像奪得。畫家指這個作品的概念來自於致敬他和 Waititi 對電影的熱情。 這是 Stangl 第四次參賽，也是他第二次入圍。

「阿奇博爾德獎」

至於主要獎項「阿奇博爾德獎」，今年就由著名的 Dhungatti （澳洲的一個原住民族）藝術家柏·道格拉斯 （Blak Douglas，原名為 Adam Douglas Hill）奪得，這是繼 2020 年的文森特·納馬吉拉 (Vincent Namatjira) 之後，101 年來澳洲原住民第二次獲得此獎項。

他的作品《Moby Dickens》繪畫了另一位藝術家卡拉·狄更斯（Karla Dickens） 拿著水桶的樣子，作品的名字正是來自於1851年的著名小說《無比敵 (Moby-Dick) 》以及狄更斯的姓氏。卡拉·狄更斯被畫成手持水桶站，在腳踝深的洪水之中。她身後的 14 朵平底雲代表了利斯莫爾(Lismore) 於2月水災時持續的晝夜數。

Blak Douglas, “Moby Dickens”，圖片來源：AGNSW

道格拉斯曾七次入圍「阿奇博爾德獎」，週五在新南威爾士州畫廊獲得了10萬澳元的獎金（約 54萬港元）。此畫有3米高2米闊，這是阿奇博爾德展覽中的最大畫作。

他在聲明中說指２月第一次洪水來到時，他就在利斯莫爾，並看到人們臉上的震驚和恐懼。他指，那個時間正是卡拉職業生涯的關鍵點（可能是指1月時她於澳洲最大的多元藝術中心「Carriageworks」中有作品展出），洪水就緊接而至，卡拉本應繼續她的職業生涯活動，但卻在利斯莫爾收容了三個家庭，為救災出力。

卡拉是我最喜歡的女性原住民藝術家，我們是親密的朋友，我們對藝術的感受可說曷志趣相投，我真的很佩服她拼湊作品的方式

所有的決賽入圍作品將於 2022 年 5 月 14 日至 8 月 28 日在新南威爾士州畫廊展出。以下是一些入圍作品：