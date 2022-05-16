培根及格尼作品聯展亞洲首站 呈現兩位大師跨世代藝術對話

《Flesh and Soul: Bacon/Ghenie》展覽將展示法蘭西斯‧培根(Francis Bacon)和艾德里安‧格尼(Adrian Ghenie)逾15件精選作品，是次展覽不但是香港首個培根作品展，以及亞洲首個格尼作品展，更是兩位藝術大師首個全球聯展。香港展覽結束後，展覽將巡迴至其他亞洲主要城市舉行。

法蘭西斯‧培根被譽為二十世紀最傑出的藝術家之一，作品聚焦肖像畫。其作品為全球各大公共機構收藏，並且深受頂級藏家的追捧，在國際拍賣場上常以數千萬美金或以上成交。與培根相隔一代的艾德里安‧格尼 (1977年生) 則以非傳統的潑灑、滴畫及油畫刀作畫，創造原始粗糙的畫面。格尼的作品現藏於各地主要機構，包括巴黎龐畢度中心、洛杉磯漢默博物館、比利時根特S.M.A.K.當代美術館、上海龍美術館及三藩市現代美術館等。

拍賣行亞太區二十及二十一世紀藝術部聯席主管Cristian Albu表示：「雖然他們相隔一個世代，但除了同樣生動有力的筆觸外，其實還有許多共通之處。他們的靈感均來自歷史上的黑暗時刻，以及具有影響力的人物，包括古代教宗、愛人朋友、二十世紀青史留名及惡名昭彰的歷史和文化人物等。

「二人亦對攝影圖像極感興趣，喜歡研究這些沖印、收錄在書中或在網絡世界中看到的圖像如何為人生經歷增添質感。電影語言也令兩位藝術家充滿戲劇感的構圖和在畫布上描繪動作的效果更加生動。我們很高興有機會為香港的觀眾呈獻這場展覽，介紹這兩位重要藝術家的傑作。」

【展覽地點】

【展覽詳情】

名稱：FLESH AND SOUL: BACON/GHENIE

地點: 灣仔港灣道 1 號香港會議展覽中心

日期：五月二十二日至五月二十九日

費用：免費

