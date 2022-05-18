本地插畫師出征日本數位藝術比賽 勇奪冠亞軍為港爭光

兩位香港插畫家Oh Mankee（文盈）與Rosine Wo在週日舉行的數位藝術繪畫比賽「LIMITS Asian Championshop 亞洲挑戰賽總決賽」分別奪取冠亞軍，跑贏來自日本、新加坡及台灣的選手，Oh Mankee更贏取$50000美元的總冠軍獎金，為港爭光。

Oh Mankee在賽後鼓勵觀眾相信自己，對於自己想做的事情勇往直前，並用廣東話說「香港加油」。而Rosine Wo則指，雖然決賽作品中展示速度的花朵元素雖然沒能發揮得最好，但她仍然對20分鐘內完成的作品滿意，說在能夠在走到決賽，是對自己很大的鼓勵。她更笑稱比賽讓她終於能夠在疫情中踏出家門，與世界各地的藝術家交流。

決賽作品（圖片截取自：https://www.youtube.com/watch?v=2lS-4QB9HIY）

首屆LIMITS於2015年在大阪舉行，每輪比賽限時20分鐘，參賽者根據即時抽取的關鍵字創作，以作畫過程及作品對決。本屆比賽在東京舉行，形式也相同，參賽者即時得知題目，以「時間」、「製作形式」等主題進行創作，而後四位大會評審與觀眾一同根據參賽者的繪畫過程及最後作品選出得獎者。LIMITS希望透過發掘創作者不同的魅力，讓群眾對數碼藝術更感興趣，看到作品時會「感到快樂」。本屆決賽的主題為「足跡+速度」，由Oh Mankee原創角色「HO-KO (怒魂)」的衍生作品贏得冠軍。

據香港插畫師協會簡介，Oh Mankee畢業於香港理工大學產品及工業設計系，多年來從事兒童繪本及精品設計。她期望可以創作更多具感染力的作品，為身邊人送上甜蜜和能量。 其得獎作品中的原創角色「HO-KO (怒魂)」則取自HOng KOng的簡稱，是「出生於傳說中四月第十一天『木棉花日』的香港三色貓。木棉樹又稱英雄樹，藝術家希望HOKO如木棉樹般正義又勇敢，四出幫助身處困境中的朋友。

而亞軍得獎者Rosine Wo則是自由插畫家，除了電子插畫亦製作陶藝作品。LIMITS官網指其擅長用清晰的線條和空間表達日常中的不凡時刻，繪畫中常選用人體和昆蟲元素。

Oh Mankee過往作品



Rosine Wo過往作品



比賽片段

