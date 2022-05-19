布拉吉利新畫展 領略對大自然的親密情感｜展覽

《如夢如幻：安德烈・布拉吉利的畫中風景》展覽將展出超過20幅作品，將帶領人們進入這位法國畫家創作的浪漫世界。布拉吉利受到表現主義和經典及爵士音樂的影響，並在創作七十多年期間發展出一種獨特的藝術風格，一直對於大自然有著親密的情感。

《如夢如幻：安德烈・布拉吉利的畫中風景》展覽引領觀者進入一個永恆而稍縱即逝的時刻，當中人類和大自然能夠和諧共處。

布拉吉利在1929年出生於法國索米爾，並在巴黎的高等美術學院學習繪畫，隨後獲得佛羅倫薩布魯門薩爾獎和羅馬大獎，到位於羅馬的美第奇別墅居住了三年。布拉吉利喜愛大自然，他的畫作中常常出現馬匹、森林和平原、河流和天空等元素。除了熱愛馬術和自然景觀外，布拉吉利的妻子香緹爾一直是他的靈感泉源，她的輪廓亦是藝術家經常採用的素材之一。

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「法國五月」將聯同各畫廊和藝術家在五月至六月帶來多場展覽：《趙無極》將展出知名法國華裔抽象畫家趙無極1949 至 2004 年間的作品，包括油畫、水墨、水彩和版畫；《時間的漫遊》會展出90年代秦偉於法國巴黎所攝之照片；而《俯仰之間》則將展示法裔藝術家曼樂婷（Daphné Mandel）一系列反映香港過去與現在的組合圖像的混合媒體紙本及錄像新作。

另外，群展《對比的匯合》將展出法國畫家克萊門特・丹尼斯、澤維爾・範舍爾和日本藝術家塩沢凱倫的畫作，涵蓋了從抽象到具象的各種創作方法下的作品； 《文森・漆個人展覽》會展出文森・漆由 2012 年到 2022 年創作的作品，以不同媒介，包括石版印刷、刻印和浮雕與 漆融合，探索大自然帶給他的啟發與感動；法國藝術家朱利・馬爾斯・圖森首次個人展《流動的生活》則於作品中注 入光、色、線、紋理和動作等元素，帶領觀眾關注自己的情緒和生活經歷；而《Vivian Maier Vivian Maier—鏡像真我》會展出街拍攝影師 Vivian Maier的作品，透過攝影捕捉日常被遺忘的美。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：如夢如幻：安德烈・布拉吉利的畫中風景

日期：五月二十日至六月十一日

時間：上午10時至晚上7時

地點：香港奧佩拉畫廊

費用：免費

