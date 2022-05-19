「書出愛心．十元義賣」 慈善義賣兒童及青少年書籍

「書出愛心．十元義賣」將於六月底舉行，今年在實體活動前，會推出網上慈善義賣，於六月十六日前預售兒童及青少年書籍，一律每本港幣十元。該網站的書籍會不斷補充更新，愛書者可於指定時間內隨心選購書籍。

以香港物價水平來說，港幣十元對於大部分人來說都並非大數目，但參與「書出愛心．十元義賣」活動，付出的每十元卻代表著多重意義：參與者可分享書籍，鼓勵閱讀風氣，讓書本的生命和精神得以循環；亦可籍此行善，此義賣活動籌得的善款將悉數用作支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。

「書出愛心．十元義賣」網上書籍義賣平台亦推出了「書出愛心．慈善書券」，市民除了為親朋子女選購書籍外，也可助基層學童免費揀選一本書籍。此外，網上義賣平台推出了《主編十選．閱讀福袋》限定套裝，每套十本，分別有34個不同主題，如英雄及公主、「機關」立體書、兒童繪本等系列。

「書出愛心．十元義賣」實體書籍義賣則訂於今年六月二十五日至七月三日在太古坊舉行。「書出愛心．十元義賣」從2009年至今已踏入第十屆，而今年一月展開的全港書本收集行動，在義工協作下已合共收得30萬本書籍。活動同時邀請10位插畫家，在Facebook和Instagram發表勵志插圖。

【活動詳情】

名稱：書出愛心．十元義賣

網上義賣日期：即日至六月十六日

實體書籍義賣地點：太古坊ArtisTree (鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓) 及 太古坊栢克大廈4樓404-407室

實體書籍義賣時間：六月二十五日至七月三日

網站：https://booksforlove.shoplineapp.com/

