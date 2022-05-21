邁向未來的倒數十秒｜滿島光的四兩撥千斤｜還是日本｜湯禎兆專欄

今季的重頭日劇《邁向未來的倒數十秒》，不少人追看的原因是因為木村拓哉。對我來說，那反而是差一點望而卻步的因素——幸好還有滿島光，也全因滿島光，令到本來平平無奇的偽青春大叔劇，綻發出零星的火花。在此或許可以沾一沾我最佩服的編劇宮藤官九郎的光——他在訪問中曾經直接承認自己是滿島光的影迷，並表示只要有她主演的作品都一定會看，那正是我的同一心聲。

文：湯禎兆



滿島光的演出，一向以明知山有虎偏向虎山行見稱，向高難度的角色挑戰從來是她的本命正色。僅以她日劇上的演出而言，在坂元裕二筆下的《儘管如此也要活下去》，又或是《woman》中飾演承受沉重苦難，經歷人生困難的雙葉及小春，都看得人沉重得透不過氣來。至於《四重奏》又或是《監獄公主》那種不按條理出牌的演繹方式，又令人看得膛目結舌，根本令人猜不透她下一個表情，以及下一個動作，究竟會向哪一個方向延伸發展。

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今次《邁向未來的倒數十秒》，從滿島光的日劇系譜而言，其實最接近宮藤官九郎的前作《對不起青春》——當年滿島光飾演女教師理沙，同樣行動力超強，戰鬥力澎湃，絕對是坐言起行的積極人物，和今次女教師折原葵的人設頗為相似。當然這一類角色的要求，對滿島光這一女神級女優而言，絕對是小菜一碟。不過有時候，我更偏愛看女神級的休閑演出，情況就如看梁朝偉的演出，有時候你就是只想看他做《行運超人》、《同居蜜友》，又或是《流氓醫生》。演戲如人生，不需要時時刻刻都要去到《暗花》、《無間道》以及《一代宗師》等咄咄逼人逼人的地步。如果你是港產片的影迷，相信你會明白我的意思。觀賞滿島光的演出，其實就是同一種滋味，因為有《邁向未來的倒數十秒》這一類不用腦她也可以演得快樂輕鬆的小品，我們才可以期盼下一個滿島光令人摸不著頭腦的神秘角色。

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