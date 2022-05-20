夏永康策劃經典香港電影主題 NFT 《殺手蝴蝶夢》元宇宙重現

以香港經典電影為主題的 NFT 藏品「CRYPTYQUES」將於六月推出，項目由著名香港攝影師兼導演夏永康（Wing Shya）策劃， 先以盲盒形式發行，隨後舉行NFT 拍賣。

「CRYPTYQUES」旨在透過 NFT 為媒介，利用元宇宙再現香港經典電影時刻， 建立及保存集體回憶與情感連繫。藏品將分三階段推出，代表著生命循環的「過去」、「現在」和「未來」。

藏品的首個系列將探討人的 「七情」，為「過去」階段揭開序幕。當中包括 「Desire」（慾望）、「Fury」（憤怒）、「Fear」（恐懼）、 「Joy」（喜悅）、 「Bitterness」（苦 澀）、「Loathe」（厭惡） 和「Love」（愛），透過電影衍生情緒並重新演繹成NFT。「七情」系列以「Desire」揭起序幕，藏品選材自八十年代電影，由夏永康與荷李活製作班底聯手重新創作，以 3D 動畫影片呈現眼前。

NFT的場景包括《殺手蝴蝶夢》（1989）中梁朝偉在夜店穿過人群現身，展現角色對他夢中情人的嚮往的一幕；以及香港新浪潮導演譚家明執導的《烈火青春》（1982）中，夏文汐與湯鎮業在電車上纏綿、以及張國榮半裸上陣的一幕。NFT藏品同時亦包含《殺出西營盤》（1982）和《邊緣人》（1981）的場景。譚家明對慾望情感的表達被視為新浪潮重要的一環，這次NFT系列會向他強烈的拍攝風格與視覺語言致敬。

夏永康表示： 「香港電影業建基於前人堅持探索未知領域的深厚基礎之 上。我們跟隨為我們奠定基石的優秀電影人的腳步，為未來一代開闢新道路。『CRYPTYQUES』融入新科技，以此提高電影攝影的工藝，重新構想了藝術形式，我們為這里程碑感到自豪。 」

此外主辦單位亦會舉行「CRYPTYQUES」的一系列的實體發佈活動舉行，屆時將展出「Desire」相關展品及製作幕後花絮，相關消息將於其社交平台公布。