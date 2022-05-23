典亞藝博進軍元宇宙　建虛擬藝廊推廣古董藝術︱Art Basel 2022

巴塞爾藝術展香港展會2022（Art Basel 2022）將於本月27-29日開鑼， 典亞藝博（Fine Art Asia）今年是參展商之一，將以焦點項目形式呈獻中華傳統工藝。



典亞藝博歷年都挑選從古典中國青銅器到當代藝術精品，將跨越不同年代人類文明的藝術結晶共冶一爐。典亞藝博創辦人及總監黑國強表示今年展覽主題為「藝典ARTique 」，是「 Art 」與「 Antique 」的拼合詞，表示展覽融合藝術與古董兩項元素。

【重點展品】

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今屆參展亭將聯同6間本港專注於歷史上不同範疇藝術的藝廊展出文物及藝術品，並邀請策展人梁兆基帶領20位本港當代藝術家以展品為靈感，創作書畫、雕塑及、機動裝置以及錄像等新作，探索古典美學與當代觀念的相互作用。焦點作品包括洪強受東漢漢磚動物雕刻啟發而創作的流動影像裝置 「動畫系列 : 歌舞跳」（ 2022 ）；卓家慧為重現漢代青銅香薰杯而創作的工筆水墨作品「逾越時光」（2022 年）；及藝術家莫一新作品「出神記」之〈片刻夢〉 （2015），以古董花樽上的雲朵型雕塑達致詩意境界。

【展出藝術家精選作品】

典亞藝博亦繼續推進NFT藝術藏品的探索，董事鄭維揚表示今年將推出全球首兩個以中華傳統美學文明為原型，分別以漢代青銅鳥燈和清代熊造型燈座為參考的角色進入 Sandbox 沙盒元宇宙，希望在這個平台讓中國傳統藝術以新面貌吸引更多年青人關注；他們亦將與遊戲開發商合作在Sandbox推出虛擬藝術展覽空間，結合古典與現代藝術、文化及虛擬金融技術帶來全新的收藏體驗 ，期望能讓藝術圈建立更緊密社群。

【參與Sandbox元宇宙創作的兩個原型角色】

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：典亞藝博 2022「藝典ARTique 」

日期：2022年5月25至29日

地點：巴塞爾藝術展1B展覽廳1B29號展位（香港會議展覽中心）

