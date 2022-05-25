鉛筆筆尖雕出名作沉思者　波斯尼亞藝術家0.4毫米的神級工藝

+ 1

Jasenko Đorđević在1983年出生於波斯尼亞的圖茲拉，是歐洲著名的鉛筆微型雕塑藝術家。

在2000年時，Jasenko用一張1.5毫米乘2.5毫米的紙折了一隻小紙船，但折出的小船本身的直徑為1毫米。（圖片擷取自：Jasenko Đorđević - TOLDart﻿ Facebook／Credit：Jasenko Đorđević）

Jasenko從小時候開始便對微縮模型藝術特別感興趣。在小學第一次接觸到繪畫和形狀時，他繪畫的作品便遠比畫紙細小得多。有一段時間，他對摺紙的藝術非常感興趣，他挑戰製作出盡可能小的摺紙作品。在2000年時，他用一張1.5毫米乘2.5毫米的紙折了一隻小紙船，折出的小船本身的直徑為1毫米。他申請了吉尼斯世界紀錄，但由於一些行政原因，沒有被錄取。他差一點便打破了健力士世界紀錄。

Dalton Ghetti是鉛筆微縮藝術先驅。（圖片擷取自：Dalton Ghetti Facebook）

在2010年年初，Jasenko的哥哥發給他一條網頁連結，裡面包含著名鉛筆微縮藝術先驅Dalton Ghetti的作品，並挑戰他做類似的東西。過了幾天的努力後，Jasenko設法製作出成品並發送給哥哥。雖然這個雕塑質素高，但卻足以激發他對這種藝術的興趣。於是，他便成為繼Ghetti以後，世上第二位專注於鉛筆微縮雕塑的藝術家。

+ 17

鉛筆一直被視為製作藝術的工具，但在Jasenko的作品中，它就是藝術本身。對於Jasenko而言，鉛筆本身一直是非常有象徵意義的，每一個由它產生的雕塑都有其背後的意義和故事。另外，製作石墨鉛筆雕刻所帶來的挑戰亦深深吸引住Jasenko。石墨是一種脆弱、容易破碎的材料，雕刻它需要長時間的集中力，以避免過程中出現斷裂。

此外，鉛筆筆芯的直徑在0.5毫米至0.4毫米之間，在如此微小的空間上創作，根本容不下一絲失誤。如果出現錯誤，它便是以0.1毫米為單位來衡量。每一件雕塑對於Jasenko都是一個新的挑戰，製作過程直到完成為止都是非常難以預測。

+ 8

Jasenko Đorđević的作品主題多元化，從流行文化到發人深思都有，靈感來自大自然、世界地標建築、經典藝術品等。另外，他還會經常創作一個反映本地及世界性社會議題的雕塑，例如難民問題、戰亂、女性權益等等。

Jasenko每次創作前都會小心選擇設計，因為筆尖的表面有限，不可能實現每個想法。然後，他會在鉛筆上畫出草稿，顯示它應該是什麼樣子的圖案。其次，他會估計雕塑容易破裂的地方，再根據所選擇的設計和鉛筆的類型，準備好合適的工具，才正式開始雕刻。雕刻過程分為兩個階段。第一階段通常持續5到10個小時，刻劃出雕塑的大致輪廓。

第一階段結束後，Jasenko會拍攝幾張高解像度的圖片，看看是否需要任何額外的修正。這些雕塑的直徑約為4毫米，高10-20毫米，所以單憑用肉眼很難注意到微小的細節。當他確定雕塑滿足了自己所有想要的審美標準，第二階段就可以開始了。第二階段是細節階段，也就是完成所有細部的階段。這一部份需要用顯微鏡，可能需要兩天時間，這取決於雕塑的複雜性。第二階段完成後，雕塑也就完成了。作為最後一步，他會為作品拍攝幾張照片，並加以記錄。

假如大家對Jasenko Đorđević的作品感興趣，不妨前往他的網頁、IG、Facebook、Twitter了解更多。

【義大行插畫大師Diego Cusano的口罩作品系列】