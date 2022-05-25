跨界藝術家馬興文巡迴展「集」　收錄多年「馬」為題全球收藏作品

跨界藝術家馬興文（Simon Ma）在中環推出其世界巡迴展「集」，展覽收錄了他十多年來遍布全球，以不同媒介創作的作品，當中包括他曾在羅馬MACRO當代藝術館、美國邁阿密Patricia和Phillip Frost 藝術博物館、意大利外交部、威尼斯雙年展等地展出的作品，其中部份已售出或贈予其他收藏家珍藏的作品，亦專誠借出運來香港亮相這次展覽。



香港跨媒體藝術家馬興文，在中環舉辦他的世界巡迴展「集」。（賴家俊 攝）

這次巡迴展英文名為「Edition」，譯為「版次、版本」，有「集」之意。Simon表示展覽以此為名，是因其展出的作品匯集了他過去在不同地區包括美國、意大利、日本、荷蘭、香港、北京、上海等博物館展出作品，是他在不同階段所創作的作品系列的集合，也是各個博物館所展示的收藏級作品。「Edition」不僅代表他不同時期的創作，也代表著其人生的不同階段，當中每件作品背後都有著一段故事和經歷。

馬興文世界巡迴展「集」（賴家俊 攝）

Simon指出展覽匯集了他歷年作品，但對他來說並不是回顧展，而是以此為其人生轉捩點，一個新里程碑。而這個里程碑選擇於香港展出，是因為他在香港出身，這裏對他來說是一生珍貴的Edition。

【部份展出作品】

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有見及此，這一年多來他回來香港已馬不停蹄參與藝術推廣工作，希望在本地推廣更多原創文化，亦參與地區慈善工作宣揚共融理念。他稍後也會與香港賽馬會合作，把他其中一個揚威海外，象徵前進活力的作品「龍馬」製成10,000隻「小龍馬」版本，在本港兩大慈善機構帶領下，聯同十多名香港老師和一眾本港學生共同創作，把小龍馬帶往二十多個地方展出，把更多正能量帶往社區。

Simon以「馬」為主題創作而聞名，對他來說馬代表活力和正能量，在藝術創作上亦是中華文化重要象徵，這次巡迴展亦盡顯他跨媒體創作人的特色，一系列以「馬」為主題的不同媒體作品將會展出。既有糅合中西技法的繪畫創作、筆走龍蛇的書法字帖，亦有以數碼技術展現美學的多媒體錄像作品，和一系列他揚名海外的巨型與小巧兼備的雕塑，當中不乏他與其他界別人士如藝人李燦森和風水師李丞責的聯合創作；展覽更收錄他十多年前與意大利合作Ferrari的紙本水墨作品「躍馬」，還有他首次參加威尼斯藝術雙年展的畫作。

他希望以一系列以不同方式呈現和豐富多變用色的作品，用藝術為大家帶來愛與能量。

香港跨媒體藝術家馬興文，在中環舉辦他的世界巡迴展「集」。（賴家俊 攝）

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：馬興文世界巡迴展「集」

地點：中環皇后大道中80號 H QUEEN'S 九樓

日期：即日至七月中旬

時間：12pm —７pm

費用：全免

