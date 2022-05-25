前日本歌手轉戰設計界 製作皮革和服奪國際設計獎兩獎項

篠原友惠 (篠原 ともえ)的皮革和服作品《THE LEATHER SCRAP KIMONO》在第 101 屆紐約 ADC 大獎（THE ADC ANNUAL AWARDS）上奪得「品牌/傳播設計：宣傳/服飾」銀立方和「時裝設計：傳統／服裝設計」的銅立方兩獎。



ADC 年度大獎旨在設計和工藝方面有卓越成就的藝術家，類別從平面設計、插圖、出版、包裝，到廣告、攝影、字體、遊戲工藝等都包含在內。

此次得獎的皮革和服由「日本製革商協會」發起，用意在於宣傳日本皮革工業和文化。作品以蝦夷鹿皮為材料，使用了原本會被廢棄的鹿皮皮革邊，並把皮革邊緣的自然曲線化成了動物所棲息的山巒，像水墨畫般在起伏中展現美態，從而成為了不浪費皮革的日本傳統和服。

篠原友惠在1995年以歌手身份出道，到2011年仍有推出歌曲。畢業於文化女子大學短期大學服裝系（設計系）的她，2016年曾獲得過第20屆日本全國和服設計大賽京都府獎，2020 與身為藝術總監的丈夫池澤龍樹共同成立創意工作室「STUDEO」，工作室工作內容多為廣告創作。

對於這次得獎，篠原指這項工作是日本皮革行業工匠們的技術成果，沒有與創意團隊合作的話不可能完成。她又指，這次一位本已退休的匠人也參加了創作，因為團隊認為他的技術對作品而言是必不可少的。

篠原指通過這次創作，皮革技術重新得到了認可，她更指這些技術可能比文字更為久遠，所以設計師的責任不僅是塑造事物，還要彌合那些不可替代的傳統，並以藝術的力量，努力為世界帶來各種魅力。