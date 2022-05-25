法國五月藝術節2022｜逾70項藝術節目：講座、音樂會、馬戲、展覽

法國五月藝術節2022（「法國五月」）本年將以「Art Unboxed」為主題，在社區和各大場館，以至舉辦逾70項線上線下多元化藝術和表演活動，當中包括當代馬戲表演、有關東西方偉大宮殿的古蹟講座系列和網上讀劇節目，以及由香港著名作曲家高世章擔任音樂總監、一場前所未見的《星光之城》情牽港法音樂會等。

「賽馬會社區拓展藝術教育計劃」將帶來講座系列《世界古蹟：東西方的偉大宮殿》，讓觀眾從文化古蹟穿梭過去與未來。三場講座將由法國凡爾賽宮和香港故宮文化博物館的講者就作深入分享，包括尋寶中國植物——當凡爾賽宮與頤和園相遇、中國與凡爾賽宮1670-1789：外交、魅力與影響，以及《平定準噶爾回部戰圖》的製作：為中國皇帝創作的法國銅版畫藝術品，讓觀眾踏上中、法和東西方文化交流的古蹟之旅，連繫文物、場域、建築、傳統、文學等寶物之中。

表演藝術方面，香港著名作曲家高世章、流行天后李幸倪和爵士歌手塔莉‧莫蓮將帶來《星光之城》音樂會，改編及演繹過去香港及法國互相改編的經典流行金曲，包括翻譯自電影《無間道》經典插曲、蔡琴《被遺忘的時光》的法語版Tchin-Tchin，以及由已故廣東歌手陳百強翻唱法國國寶級歌手Edith Piaf名曲《粉紅色的一生》(La Vie en Rose)等。

法國音樂鬼才 Serge Gainsbourg對法國文化和生活方式影響深遠，今年法國五月帶來向Serge Gainsbourg致敬的音樂會。（圖片由「法國五月」提供）

另一方面，法國五月帶來向法國音樂鬼才 Serge Gainsbourg致敬的音樂會《我愛你，我並不愛你》。香港爵士樂歌手李安琪將連同本地樂隊 Alan Kwan's quartet 及麟角樂團，打破一切語言、文化及藝術的界限，以爵士樂及電子樂重新演繹多首經典名曲。

+ 1

此外，法國編舞家克里斯汀・赫佐將全權策劃於西九文化區自由空間舉行的《克里斯汀・赫佐的空白畫布》，並與香港舞蹈藝術家攜手合作，構成獨特的舞作。節目包含三大部份﹕藝術裝置、兩部舞蹈電影和舞蹈演出，融匯了多種藝術元素和互動體驗，包括舞蹈、聲音、影像和物件。

與此同時，網上當代馬戲表演「頂尖當代馬戲」乃《法國藝匯 @大館》系列的一部份，由畢業於法國頂尖學校 Académie Fratellini的Bastien Daussel 和Centre National des Arts du Cirque Châlons-en-Champagne (CNAC) 的年輕藝術家，表演精彩絶倫的法國馬戲藝術。

前者的作品《月亮》是法國頂尖馬戲團Barks Company的演出，以兩個獨特的裝置探索地心引力，就如於太空探索一樣，模擬重力的變化，重新定義重量和無限的物理可能性。而來自CNAC的五名畢業生的委約新作《最後的約會》，將會是一個糅合單車、繩索和空中飛人的精湛演出。除網上表演外，5月28日將於大館洗衣石階進行實體放映會，讓馬戲愛好者及親子家庭聚首一堂欣賞節目。有興趣的人士更可參加網上馬戲基礎技巧工作坊，進一步探索馬戲藝術的奇幻與樂趣。

【活動詳情】

名稱：法國五月藝術節2022

地點：香港各社區和各大場館

日期：五月⾄六月

官方網站：https://www.frenchmay.com/

