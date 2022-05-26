2022 Art Central 作品聚焦 藝壇大師新秀雲集

Art Central昨日開幕，展出超過五十所畫廊的作品，除了大師之作也不乏藝壇新秀作品。群展「靈魂的探尋」展出四位當代藝術家合共 20 餘幅作品,包括安德烈亞斯·斯蒂利亞努,以及草間彌生、奈良美智及塩田千春的作品。展出的作品在創作手法、媒介的運用和畫面表達上看似風格迥異，但皆與探索人的內心、思想與靈魂這個主題有關。是次展覽作品除了傳統的布面及紙本作品，更包括了利用線、金屬、鋁板及噴漆創作等具實驗性的作品。

「短暫/永恆」主題展覽則帶來三位藝術家鍾大富、卓有瑞及風漸的作品。以不同的媒介、技巧、妙思，表達大自然風景的美。鍾大富利用礦物顏料作媒介創作，這次展覽帶來他的七幅作品，包括描繪自然風光的《紅色的秋天》和最新作品《櫻花盛放》，以不同主題凸顯天然水晶礦物顏料岩彩的生命力。而卓有瑞的「蒼穹系列」則在創作過程中先以相機拍攝風景，再把照片影像投影在畫布上，然後逐一將線條與色彩的細節畫下來，着力尋求表達細膩、嚴謹的畫面效果。藝術新秀風漸就以細密筆觸和巧妙構圖，凸顯物品本身的生命力。

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而中國雕塑家劉洋的雕塑個展，就展示了充滿強烈對比的作品，他透過金屬材料探索幾何圖形與生物體之間的關係。其於Art Central展示的青銅雕塑「生物與幾何系列」，表達了人們與家鄉之間的情感聯繫。

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同時展場不乏大師之作，包括馬克.夏加爾(Marc Chagall)、安東尼.詹姆斯(Anthony James)、畢卡索、馬諾洛·瓦爾德斯(Manolo Valdes)、趙無極等藝術家的作品。

此外亞洲協會會在展場以及展場以外展開一系列《角度LIVE》表演、講座以及影片放映活動。香港編舞師以及舞者李偉能將於五月二十七至二十九日表演《跳躍的軌跡》，以舞蹈融合文本，探討在情感和物理創傷後的復原。而於《HIGH RES Worlds》中 香港與亞洲藝術家以多媒體創作分享他們眼中的虛擬世界，檢視電子世界對我們之於藝術的認知有何影響，作品與表演詳情可參閱官網。

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【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：ART CENTRAL

地點：香港會議展覽中心

日期：即日⾄五月二十九日

官方網站：https://artcentralhongkong.com/

