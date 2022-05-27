世界文學修行指南　俄國19世紀小說已見與西方角力端倪︱開卷樂

「他（波特萊爾）其實不是一個頹廢的詩人，而只是一個頹廢時代的詩人……他的苦悶、憂鬱，正是『世紀病』的反映，有其深刻的社會根源。」法蘭西學院院士程抱一評論道。十九世紀中期拿破崙重建舊巴黎，命省長奧斯曼將巴黎大規模改造為現代化都市，作家波特萊爾以往熟悉的巴黎不見了，寫下了＜天鵝＞一詩表達感慨之情：「舊巴黎已不存在了，唉！」、「都市的形態，變得比人心更快」。波特萊爾面對城市變遷引發的鄉愁，如同失去了故土的流亡者。在今時今日的香港，又找到波特萊爾的影子嗎？

文：筆從心︱原題：《異國文學行腳》——頹廢的時代，苦悶的作者



(圖片來源：@Darwin Vegher / Unsplash)

遊走四方修行

對於異國文學作家，我們又認識多少？香港浸會大學人文及創作系助理教授唐睿研究語文教學課程，他認為歐洲生活文化風俗各有不同，而香港長時間受到英語傳統影響，對歐洲國家的認識往往流於表面，對比起韓、日等其他亞洲地區，香港常規學校課程亦比較少教授外國作品。唐睿認為外國文學可以開拓視野，且與歷史文化背景息息相關，故希望通過撰寫《異國文學行腳》一書，為香港讀者介紹外國經典文學作品。

「行腳」本來是指僧侶求法而遊走四方的修行方式，唐睿探索異國的世界，同時亦希望這本書能夠作為「一本修行的指南」，協助讀者掌握西歐文化概念及思潮。本書選取了二十三位異國作家及其作品，勾勒出西歐文學家在十八世紀末至十九世紀的思潮形態，包括了浪漫主義、現實主義等，以及影響思潮的歷史大事，如法國大革命，乃至後期第一、二次世界大戰等。

本書由「登山之路」及「道上風景」兩部份組成，前者是唐睿負笈巴黎修讀文學時所研習的外國作家，故內容以介紹法國作家為主；後者則是留學前閱讀的作家，如井上端便是唐睿在圖書館的「巧遇」。書中除了介紹經典文學外，亦吸納比較小接觸的文化體系，如美籍猶太人文學家以撒．辛格、保羅．奧斯特等的文學作品。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



俄文學家批判農奴制度

除了歐洲作家外，唐睿亦提及了不少著名的俄國作家。他特別提及正在發生的俄烏戰爭，俄國與西方國家的角力並非一朝一夕，文學作品卻可追溯至舊俄時代以一窺端倪。唐睿言從舊俄時代的大作家托爾斯泰、屠格涅夫的作品，可以追溯到西方與俄國傳統文化的拉扯及地緣政治的角力。屠格涅夫出生於俄國富裕家庭，及後前往德國留學，成為當時俄國社會中的「西化者」，吸收了歐洲進步思潮。後來他旅居法國，通過創作針對俄國社會弊病作出尖銳的批評，如《獵人日記》揭示俄農奴制問題。換來的當然是俄國當權者的監控，屠格涅夫亦遭受到軟禁。

後來屠格涅夫發表了他的首部小說《羅亭》，刻劃出年輕的知識分子這類典型的人物，儘管這些人物學富五車、思想前衛，但他們有一通病，因意志軟弱而懊悔一生，也就是所謂的「零餘者」。屠格涅夫與當時西方國家頂尖的知識分子有不少來往，開拓了廣闊視野的同時，亦反思俄國知識分子欠缺行動力的弊病。俄國一方面吸收歐洲國家的知識，另一方面卻在意識形態上作出拒絕，知識分子面對時代洪流只能無動於中，如此種種複雜的心理狀態，一一反映在俄國經典文學作品之中。

今日俄羅斯(Getty)

可是，人從來不會被任何事物所拘束，就算在壓迫的大時代，關鍵是否擁有堅忍意志，勇於想像，如同莫泊桑《皮埃爾與讓》：「偉大的藝術家是那些將他們獨特幻想強加於人類的人。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場。）