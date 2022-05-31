慈善難民電影節｜以獲獎電影呈現難民真實生活 盼牽大眾同理心

無數人因戰火被迫逃離家園，各界密切關注炮火的蔓延，但難民逃亡後的生活卻消失在大眾視線內。而難民和流離失所者還需面對嚴峻的氣候環境、陌生的社區生活等重重難關，亦需大眾關心。「第十五屆慈善難民電影節」將於6月2日正式開鑼，以「尋求安全的權利」為主題，籌募捐款支援被迫逃離家園的人，以迎接6月20日的「世界難民日」。

本年度慈善難民電影節將在線上線下進行放映，電影及短片圍繞難民兒童和青年，以及氣候危機等重大議題。電影節將透過展現流離失所者在重建生活中的決心、如何克服氣候環境及社會帶來的阻礙，以宣揚「不論何人、何時、何地；每個人都有尋求安全的權利」的訊息，並呈現難民和流離失所者的真實生活，增加大眾對他們的同理心和理解。

【部分電影簡介】

《足球小將迎「難」上》



《足球小將迎「難」上》電影海報

片長：73 分鐘

導演：Ali El Arabi

類型：紀錄片



簡介：Mahmoud和Fawzi住在約旦的紮亞特里難民營，儘管前路未明，他們現時只想把精神放在自己最熱愛的足球上。即使難民營生活環境艱苦，兩人依然堅持日以繼夜練習。他們深信成為專業足球員，就是通往自由的入場卷。有天，全球其中一所知名體育學院

Aspire Academy來到約旦，為即將在多哈舉行的國際足球比賽選拔球員。學院很快便發現了Mahmoud的運動天賦，誠邀他到多哈參加比賽。然而因為某些技術細節，Fawzi未獲選上。Mahmoud首次乘坐飛機，踏上實現夢想的第一步；而Fawzi卻只能留在紮亞特里難民營，繼續面對殘酷的現實。

出乎意料，Aspire Academy的教練後來決定邀請Fawzi加入團隊。情同兄弟的兩人再次相逢，一起接受專業訓練及出征人生中最重要的足球比賽。他們的家人在紮亞特里難民營，透過衛星電視轉播見證這光輝的時刻。比賽過後，兩兄弟在記者招待會發言。他們代表所有敍利亞流離失所者發聲，表明他們都只需要機會重生，而非別人的同情。

三年過後，Mahmoud和Fawzi長大成人。可是，他們仍然未能走出紮亞特里難民營，仍然因未知的將來而感到不安和恐懼......

《飄盪青春》



《飄盪青春A YOUTH》電影海報

片長：40 分鐘

導演：Giorgio Bosisio

類型：紀錄片



簡介：阿富汗少年培文和他的同鄉朋友都在重要的成年階段，但他們都只能滯留雅典。雖然他們擁有新的自由，但生活處於前途未明的狀態，這些少年每天只能在城市漫無目的地遊走，或是與友人分享笑話、進行說唱比賽，以及訴說有關過去及未來夢想的故事。縱然在雅典生活的日子彷彿無風無浪，但培文仍在苦等讓他能到異國與家人重圓的消息。他嘗試與家人和朋友一同尋找有關生活意義的答案，並透過自己的音樂和詩詞理解世界。

《安身夢樂園》



《安身夢樂園》電影海報

片長：15 分鐘

導演：Javier Cerdá

類型：短劇



簡介：戴斯特尼不想離開他的小玩伴保琳娜，因此他趁所有人熟睡時與保琳娜一起在臨時庇護處躲起來。夜深時分，分離的擔憂一直隨之而行，直到他們終於都找到安身之所。

《無處安心》



《無處安心》電影海報

片長：90 分鐘

導演：Jonas Poher Rasmussen

類型：動畫



簡介：《無處安心》分享了Amin第一次由故居阿富汗逃難到丹麥成為難民的往事。如今他是一位準新郎，準備與男友結婚展開新生活。

以動畫形式結合歷史片段呈現真實故事，入圍第94屆奧斯卡金像獎最佳動畫、最佳紀錄片及最佳國際影片，更於辛丹斯電影節獲世界紀錄片評審團大獎。

【活動詳情】

日期：六月二日至 七月三日

官方網址：https://watch.refugeefilm.hk/refugeefilm

