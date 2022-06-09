音樂劇｜黎燕欣原創《野地之聲》樂團融入舞台的非傳統製作

當我們住在石屎森林，野外的一切都似乎離我們很遠，甚至可能會產生征服自然的想法。城市室樂團的創辦人黎燕欣有感人類與野生動物的關係千絲萬縷，便提筆創作音樂劇《野地之聲》，希望提醒所有人——人類乃自然的一部分，自然的任何一部分被擾亂，人類都會需要承擔後果。

劇情簡介｜《野地之聲》音樂劇講述兩個捕獵者在叢林深處發現了一個由百獸組成的樂團，並要生擒這些演奏家，送牠們到百老匯表演節目賺錢。這部全新音樂劇由 40 位音樂家、 歌手和舞蹈員組成，搖身一變成爲各類動物，爲觀眾演、奏、唱、跳。



黎燕欣表示，創作這部音樂劇是希望選一個與所有人都有關的題材：「近三年我們有很多關於新冠肺炎的討論，香港之前也經歷過非典，前幾年我們還經歷過依波拉病毒，甚至在現在這一刻，猴痘在世界各地肆虐。那為什麼這種與動物有關的病毒會出現？我覺得是因為我們想捕獵野生動物，在我們抓住這些動物以後，那動物就可能把病毒傳到人物身上。我們會抓住這些動物，無非都是為了他們美麗的皮毛、或是價值連城的象牙，說到底就是為了錢。

《野地之聲》編劇黎燕欣（攝：梁嘉欣）

「我的音樂劇想強調野生動物是我們生態系統的一部分，不是讓我們抓捕、消費、或進食的。我們的疫情可能就是動物與人類之間的病毒傳播的結果，這顯然是與全世界所有人都有關的題目。」

音樂劇的背景選在叢林，她表示一來有舞台效果的考量，另一方面是為了關注叢林裡的不同問題：「有獅子逐漸絕種，43%的變色龍已經消失，而世界上也只剩下兩個野生犀牛。我就在想，我們想這樣生活嗎？我們在漸漸殺死上帝的產物。」

親子旅行經歷啟發創作

《野地之聲》海報

她說，自己的靈感來源與當時十歲的兒子在維也納旅遊的經歷：「我們當時參觀了維也納的自然歷史博物館，我們去看了裏面一個關於野生犀牛的展覽，赫然發現——全世界只剩下兩頭野生犀牛！小朋友當時直覺就覺得這個事情不對，很有感觸，所以我當時就知道，這個題目對孩子來說很重要，同時對成人也很重要。」在這段經歷以後，她就開始思考與觀眾溝通這個問題的方法，兒子在學校學回來關於叢林的知識也給予她啟發，於是寫成這部音樂劇。

黎燕欣形容音樂和戲劇和舞在自己的成長經歷一直存在，她的奶奶是舞台服裝設計師，所以從小就跟著她學會設計、製作舞台服裝，而她在踏上專業雙簧管音樂家的道路前，其實是喜歡跳舞的，但後來由於資金問題而停止，但對舞台的熱愛並沒有消失。她在大學二年級的時候，甚至和朋友去試鏡了音樂劇《貓》，甚至成功進入試鏡第二輪，所以舞蹈一直在她的背景裡。她說：「我後來是選擇了做樂團，但現在我的背景幾乎是融會貫通的，（現在做的事情）融合了很多我的人生經驗。」

「我自己對如何混合音樂和戲劇是很有興趣的，我會形容我們做的事情是全新的，你在世界上其他地方不會找到一樣的經歷。因為我們的樂團是融入到舞台中的，我在構思的時候就已經考慮過樂團到底要如何在舞台上呈現。」

舞台強調多元

黎燕欣表示，這部音樂劇最特別的就是其多元性，城市室樂團的成員和專業演員、舞者會同台公演。她說：「這對我們的編舞家來說是全新的挑戰，他在編的時候必須考慮不同因素，例如我們的樂團成員在跳舞的同時也還會需要吹奏，那他們的動作就不能太激烈。一般都有兩拍讓樂手休息，那他們就會在這個時間移動，很講究舞台合作。故事的構思和舞台的設計是一體的。」

音樂劇選用的舞種也很多樣，從恰恰涵蓋到嘻哈，她直言選角很有挑戰性：「會跳ChaCha(恰恰)的舞者未必會跳Jazz，但我們找的舞者其實會希望他們面面俱到。」她指樂團是自己故事的一部分，有別於傳統音樂劇隱藏起來的樂團，城市室樂團的成員會扮演不同的動物，分組在舞台上移動。

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「讓專業音樂家跳舞的很難的，如果你讓我跟其他樂團合作，這件事就未必能夠辦成。但我們城市室樂團的成員真的會演戲的！在上一次音樂劇演過戲後，他們都覺得演戲很有趣，就很願意參與。」

「我最喜歡的大概是劇的開端和完結，在開始的時候會有一個野生動物巡遊，視覺上是很精彩的。而在最後的時候，老虎會出來跳舞的場面很刺激，所以我就很喜歡。我們的編舞家在武術比賽拿過獎，是很特別的，可以融合武術到他的編舞裡，在最後一幕就能看見。」

香港原創音樂劇製作不易

黎燕欣除了創作也兼任《野地之聲》的製作人，香港原創英語音樂劇並不常見，她坦言最大的挑戰是空間不足：「我們只能找到很狹小的空間，很難讓我們所有表演者一起練習，變相我整個排練過程都要圍繞我們能用的空間進行。」她形容，疫情也給她帶來很多衝擊，演出推遲了兩年，有演員甚至已經移民英國，只能重新選角。

黎燕欣透露，《野地之聲》與她的處女作《失蝨室樂團》是一脈相承的一個系列，第一次我們安排劇情在熱帶雨林發生，這次的故事在叢林發生。而現在也有進行第三、四部的計畫，會設定在海底，現在已經在陸續創作歌詞，而她的第四部音樂劇就打算寫外太空的故事。

演出人士｜鄭君熾、孫麥凱、黃日珩、麥紫筠、盧洛達、梁月華、韋米卡、添沙度、韋積卡、黃浩邦(dR.X)、盧安祖、裘德禮、黃智輝、黎燕欣、四擊頭敲擊樂團、周卓汶、麥卓輝以及香港城市室樂團成員



【活動詳情】

名稱：野地之聲

地點：沙田大會堂演奏廳

場次：

11/ 06 ｜3:00 pm| 7:30pm

12/06 ｜3:00pm

