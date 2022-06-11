土耳其插畫家的奇幻世界　為世界著名地標添上千奇百趣新故事

Robin Yayla是一位居住在米蘭的藝術家，也是一位視覺故事家。他擅長發揮無窮的小宇宙，利用數碼插圖「改造」世界各地著名的地標建築。

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Robin Yayla在1994年出生於土耳其的伊斯坦堡。他於2017年搬到米蘭，並獲得了藝術和設計領域的碩士學位。對於Robin而言，世界的美麗是在觀看者的眼中，而不是在世界本身。因此，找到一個美麗的靈感，只需要找到正確的視角。Robin Yayla到處都能找到靈感，他的藝術作品坦率地展示了這一點：他只是在美麗的圖片上繪製插圖，並找到一種全新的方式來看待圖片。

我的藝術冒險從年輕時的繪畫開始。我長大了，我對探索新地方的熱情開始了。所以我想把這兩種激情結合在一起。而這種結合創造了我的語言。 Robin Yayla

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在他眼裡，加拉達石塔是一支火箭，埃菲爾鐵塔好像拉鍊，羅馬鬥獸場變成了一輛嬰兒。Robin Yayla以獨特的方式，發現及展示出我們日常營營役役間錯過的美景。他通過對地標或建築的重新詮釋，給出了他想要傳達的資訊。

世界從不沉悶平平無奇，有時只要換一個角度觀看，或者能夠有意想不到的發現，原來世界是前所未有般的有趣。

假如你對Robin Yayla的作品感興趣，不妨前往他的IG、網頁了解更多。