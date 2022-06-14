展覽| 藝術家劉洋個展「版圖」 在雕塑裡裝載家鄉情感

什麼會讓你想起家鄉？藝術家劉洋認為是雕像，他說：「雕塑這種藝術沒有那麼強的爆發力， 但是它會長久存在，成為你生活的一部分， 當你離開它的時候，才發現， 原來你的生活中少了一個東西。 」

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「版圖─劉洋雕塑個展」將展出當代藝術家劉洋23件中小型青銅雕塑作品。藝術家透過雙手、工具及材料刻劃出富有當地人文特色及風情的作品，進而與觀眾產生共鳴。劉洋曾說：「我在當地創作雕塑的時候，看著當地孩子在自己的雕塑底下穿梭玩耍，在雕塑影子裡長大。這些孩子長大後可能會遠離家鄉，但當他們回到家鄉的時候，也許一切都變了，可是雕塑還在那裡。這個雕塑，就是他們的家鄉，就是他們的童年。」他透過雕塑創作，創造出屬於當地獨一無二的城市風景，成為當地的藝術座標，同時是情感的載體，他認為，這也是他帶給當地人最美好的生活記憶。

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是次展覽中《雪孩子》作品獲選為「2022 北京冬季奧 運會」公共雕塑，放大成 5 公尺高的巨大版永久陳列於冬奧公園。此次展出劉洋《生物與幾何》系列作品，描繪出人與土地之間的互動及情感。《大樹下》、《同班 同學》、《家門口》等作品以姿態、造型及創作方式呈現親情、友情與鄉情，是劉洋對濃厚的親情關係的獨特見解；作品《天鵝湖》、《睡美人》則取材於芭蕾舞劇，讓幾何體舞動起來。有部分展出作品在世界幾個國家都有大型作品的永久陳列，展場也展示其裝置於世界各地的照片，讓來觀眾也能想起代表家鄉的那一件雕塑。

【藝術家介紹】



劉洋| 1972 年生於中國黑龍江省哈爾濱市，自 1999 年以來， 他的雕塑在國內和國際平台獲得獎項與展出機會。 他在各個國家創作，擔任雕塑展 覽策展人，透過雕塑創作同時旅行。



2012 年，他成立國際雕塑創作營聯盟（ISSA），並擔任秘書長，熱衷推動雕塑創作，參與各國雕 塑研討會、演講等。至今他的雕塑創作版圖遍及五大洲等 34 個國家和地區，已完成 76 件大型公共雕塑，他的雕塑作品《柔軟的力量》贈予智利聖地亞哥市政府，獲頒黑山城市貢獻獎。他的作品也分別裝置於 2022年北京冬季奧林匹克公園、義大利特 倫托博物館、瑞士阿爾卑斯山采爾馬特、土耳其棉花堡、埃及尼羅河畔及台灣故宮南院等地標位置。



【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：版圖─劉洋雕塑個展

展覽日期︰ 即日至七月三日

地點︰ Artspace K 香港淺水灣道 109 號影灣園商場 G105-106

