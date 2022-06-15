展覽 | 百退役汽水盤化身紅色展覽廳 理工學生設計發揮共融創意

有想過平常隨處可見的汽水盤，在退役後還有什麼用途呢？「『樽』極回味之旅」展覽讓市民一覽汽水玻璃樽的演進史，同時展出由香港理工大學設計學院學生的設計作品，所有作品皆使用退役汽水盤回收而成的再生高密度聚乙烯再生塑料（rHDPE）。

展覽使用過百個汽水盤佈置，讓市民一邊在充滿特色的汽水盤座椅上休憩和打卡，一邊了解玻璃樽裝飲品生產線及玻璃樽的演進史。除了化身展覽廳外，退役的汽水盤亦化身對社會和環境有正面影響的產品。香港理工大學設計學院產品設計學生去年參加「多元共融」永續產品設計比賽，使用汽水盤升級再造的再生塑料（rHDPE）3D 打印物料設計帶有社會關懷的產品，宣揚跨代、不同性取向和傷健人士的和諧共融，市民可以在是次展覽中欣賞到這些作品的設計原型以及背後構思。

【部分作品介紹】



名稱：衣別識別夾

目標用家：視障人士

簡介：在訪問視障人士後，同學們發現他們日常生 活中其中一項挑戰，就是尋找衣物，特別是 分辨顏色。因此同學設計了用以識別衣物的夾 “PLUG-PIN” 。憑著夾上不同圖案，用家可以按需要，別在衣架掛勾，或夾在摺疊的衣物上，以辨認不同衣物。夾扣待用時，可以別回專屬掛勾上，末端掛有鈴鐺，方便視障人士聽聲辨位。

名稱：觸感遊戲「摸摸猜猜」

目標用家：三歲或以上視障及非視障兒童

簡介： 遊戲套裝包含三組再造塑膠打印而成的物件，包括「日常用品」、「香港美食」和「字母與數字」。玩家憑觸摸，猜出手上的塑膠模型代表哪種物品。非視障玩家可配戴不透光密封泳鏡，確保遊戲公平進行。視障朋友可以透過 3D 打印的模型認識日常用品， 同時訓練孩子的專注力、創意和精細動作技能。

名稱：小愛・Planting Pot

目標用家：兒童及長者

簡介：打破兩代隔閡由一顆小種子開始。同學相信園藝療法能為不同的人士抒解壓 力、增進社交及學習綠色生活，並能在過程中學習環保和珍惜資源。仿效中國榫卯設計的花盆接口能方便用家隨時組合和分拆部件，在各小盆栽種植各種香草及植物，透過栽種活動、分享小作物，用家可 與親友促進彼此交流。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：『樽』極回味之旅

日期：即日至六月三十日

時間：星期一至日早上 11 時至晚上 7 時

地點：荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠 1 樓中庭

