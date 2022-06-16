戲曲中心粵劇名伶尤聲普展覽 回顧「千面老倌」昔日風采

粵劇大老倌尤聲普上年離世，這位一代名令自六十年代加入梨園後，先後與梁醒波、新馬師曾、鄧碧雲、鳳凰女等一線演員拍檔，是香港粵劇界重要代表人物。由即日起西九文化區戲曲中心（戲曲中心）於中庭展出「尤聲普粵劇藝術展：文武莊諧八十秋」展覽，回顧已故全能粵劇大師的成就，並側寫近代香港粵劇文化發展。



名伶尤聲普從事粵劇80餘載，素有「千面老倌」之美譽，成就不凡，奪獎無數。是次展覽從生、旦、淨、丑四個行當，展示尤聲普的舞台演出及訪問片段；更精選他在《佘太君掛帥》、《紫釵記》等經典作品中穿戴過的珍貴戲服、文物，讓觀眾全面細味這位粵劇大老倌在台上的風采。

戲曲中心的茶館劇場

與此同時，戲曲中心的茶館劇場常設節目「粵・樂・茶韻」亦開鑼，由一眾本地年輕演員及樂師組成的「茶館新星劇團」逢周五至周日在節目中與觀眾見面，今季演出為戲迷輪流上演更多經典折子戲，例如唐滌生名劇《再世紅梅記》之〈脫阱救裴〉及羅家英開山演出的《洛神》之〈夢會〉，分別是殊途情侶的幽敘故事，與詞藻瑰麗的愛情悲劇；而「粵曲選段」環節則會獻唱耳熟能詳的曲目，如《鳳閣恩仇未了情》、《昭君出塞》等。

【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：「尤聲普粵劇藝術展：文武莊諧八十秋」

日期：即日起至12月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：西九文化區戲曲中心中庭

票價：免費入場



【活動詳情】

名稱：茶館劇場「粵・樂・茶韻」

演出：茶館新星劇團

日期及時間：逢星期五及六︰晚上7時30分 ／ 逢星期六及日︰下午3時

購票詳情請見戲曲中心官方網頁

