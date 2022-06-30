回歸25周年︱免費展覽「今朝更好看」　天際100飽覽國寶級畫作

齊白石、劉海粟、林風眠、傅抱石、李可染、高劍父、趙少昂、關山月、饒宗頤，這些都是近代中國書畫界殿堂級大師，他們的書畫被譽為中國畫壇最具代表性之作，以往要一睹這群大師作品，需要遊走多個博物館或藝廊；為了與市民共慶香港回歸25周年，由紫荊文化集團主辦，新鴻基地產慈善基金協辦「今朝更好看」藝術名家作品展，把上述多位國寶級大師作品帶來香港，讓大家在天際100觀景台俯瞰維港之餘，一睹眾多國寶級畫作，主辦方亦邀請到林天行、趙志軍、何百里及王秋童四位粵港藝術家參展，借作品寄語「灣區」未來。



這次展覽分為「致敬經典」、「文脈傳薪」、「印象灣區」和「紫荊花開」四個單元，共展出70件作品，。展品涵蓋二十世紀中國美術史上經典之作，當中包括齊白石、劉海粟、林風眠、潘天壽、高劍父等20多位國畫大師的精品，重點展品包括齊白石《蝦》、潘天壽《小龍湫下一角》、傅抱石《待細把江山圖畫》、李可染《牛性純馴時亦強強》等名畫；同場更有徐悲鴻、傅抱石、李可染、陸儼少等大師的弟子以及當代中國畫名家的作品，以及由年青粵港藝術家以香港為題的創作，作品見證中國藝術風格的傳承和遞變，中港兩地密切的文化交流。

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林天行、趙志軍、何百里及王秋童四位藝術家分別以不同視覺看回歸25周年。何百里以《古城曦望》參展，作品靈感來自一次在一帶一路旅行團的考察經歷而成，借此畫寄語香港為國家一帶一路政策重要樞紐；林天行在作品《港珠澳大橋》以俯瞰視覺描繪大橋連貫中港兩地頻繁交流，以帆船象徵香港的自由開放； 趙志軍作品《銘刻1997》描繪香港回歸紀念碑，碑上一環代表一年，諸環中只有代表1997年的環在發光，寓意香港回歸祖國。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：《今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展》

日期：即日至7月13日（公眾參觀需預先登記）

地點：天際100香港觀景台（九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓）

費用：免費

