德國插畫家Stefan以倒瀉咖啡作畫布　污漬中誕生有趣奇妙小怪物

有什麼比咖啡更加提神？那就是倒翻咖啡！德國插畫家Stefan Kuhnigk以咖啡漬為靈感，創作出數以百計的可愛怪獸。

對大多數人來說，咖啡污漬可能看起來微不足道。但對德國插畫家Stefan Kuhnigk來說，每一個不起眼的啡色污漬都隱藏著生物。這位自稱是咖啡因愛好者的人，把咖啡隨機溢出的污漬變成了各種奇怪和奇妙的怪物角色。

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這一切都始於2011年，當時他在一家廣告公司中擔任一名小文案。在一次會議上，Kuhnigk不小心將一杯咖啡傾灑在一堆白紙上。從最黑暗的濃縮咖啡的深處出現的是一個小怪物，它望著Kuhnigk說：「畫我，畫我，畫我！」然後他就畫了起來，在乾涸的咖啡漬上塗鴉，填補缺失的形狀和線條，創造出他的第一個咖啡怪物。

第二天想：「好吧，我可以每天都這樣做，只是為了每天都有創意。」於是我拿了一個勺子，把一些咖啡灑在紙上。他的同事看著他，就像人們看著完全發瘋的人一樣。從那時起，Kuhnigk在創作出480多隻咖啡怪獸後，他開始嘗試使用一些更好的紙張，一些最好的咖啡和一些更好的工具來使怪獸更加完美。此外，他還為每一個怪物寫下一些小故事，使它們更有價值。

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Kuhnigk的怪物畫包羅萬有，從甜美可愛到邪惡調皮，從長著眼睛和牙齒的奇怪啫哩，到擁有多個頭的棕色怪物。每一個古怪角色都體現了藝術家的俏皮想象力。「我真的很喜歡每一個，因為我喜歡創作，喜歡咖啡濺在紙上的巧合，」他透露說：「我試著在其中看到一個怪物、角色或人物，當我發現了什麼，我就把它畫出來。」

到目前為止，令Kuhnigk最喜歡的是有人寫信給他，說這些怪物讓她每天都很開心。因為這樣令人高興的信息，Kuhnigk一次又一次地畫下咖啡怪獸。對他來說，這種創作永遠不會過時，因為溢出來的東西永遠不會是一樣的。咖啡怪獸是他表達自己對插畫、咖啡和隨機性的愛的方式。

假如你對Stefan Kuhnigk的作品感興趣，不妨到他的網站、IG、Twitter、YouTube了解更多。

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