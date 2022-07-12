銅鑼灣日本古物藝術展覽　香港藝術家融合現代藝術連接古今未來

近年，收購物品由時尚奢侈品擴展至古物藝術，現在於銅鑼灣舉辦的「Nanboya Upcycle古物藝術展覽」，香港4位本地藝術家與日本名牌收購店合作，合作策劃古物「重生」項目「Nanboya Upcycle」，結合他們的創意及獨有色彩，以現代創新的形式重新詮釋古物，將富有歷史痕跡的古物加入現代美學，賦予二次生命，為觀賞者連接過去和現在，重新為物品拼合新舊故事。



今次「Nanboya Upcycle」合作的4位本地藝術家都是首次利用日本古物來進行創作。藝術家們利用自己的創作風格及元素，嘗試以不同的角度及觀察重新演繹古物，包括：樹脂畫藝術家張滙希將古物融入樹脂畫中並為它們特制唯一的外框；竹藝藝術家林嘉裕靈活運用竹的特性來彌補古物的缺陷；環保藝術家彭淑儀堅持「人棄我取」，收集環保物料來創作；而雕塑家潘星瑋發掘古物的潛在意義，並利用它們的自然形態賦予新的面貌。是次展覽共展出20多件以現代創新美學重新詮釋古物的藝術品，無論是將古物分拆重塑，還是將它們二合為一，「Nanboya Upcycle古物藝術展覽」將古物與藝術間的無限花火帶給香港觀眾，將遙不可及的古物添上新的價值，成為與現代人擁有共同回憶的收藏品。

1. 樹脂畫藝術家張滙希；「替無目的之物加上聖圈」

張滙希（Rolland Cheung）透過聖圈（Halo）探討有用美、無用美在日常中的關係轉換；昔日的有用與現今的無用。再連繫於古物的共通點，及背後的故事融入聖圈。利用樹脂（Resin）成為古物顏色、形狀及特點的延伸。

靈感來源14世紀Masaccio的名畫，聖圈看似沒關係，卻充滿關係；呼應前者，墨硯的形狀與特製形狀木盒的關係。激發Rolland利用樹脂為每一件作品附上一個獨特的聖圈，沒有其他物品能符合這個形狀。對Rolland來說，與其將古物打碎重練，他選擇不破壞，用樹脂將古物的特點、顏色及紋理延伸到樹脂（聖圈）裡，同時讓人感到純美。

2. 雕塑家潘星瑋：「銅鐵雕塑，跳出舒適圈」

雕塑家潘星瑋（Anton Poon）擅長用銅及鐵來創作雕塑作品，他的作品既反映不同的藝術生命，同時亦表現不同地區文化的交集，突顯物件與人之間的聯繫。

這次既是Anton首次運用環保材料，又要將已固定的物品再構思成新的東西，是一次跳出自己舒適圈的創作。創作自由雖然受限，但他覺得非常有趣和有價值。他相信每件作品都有性格、有生命力、有過程、有歷史，他需要花心思發掘古物的潛力及可能性，將作品的歷史與自身經歷融入，找出共通點及平衡，保留原本的意思亦能帶來新的臉孔。Anton認為每一件物件可以展出不同的面貌，正正亦是香港多元文化、多包容社會的一個縮影。

3. 竹藝藝術家林嘉裕：「與日本工藝進行隔空交流」

竹，被喻為最環保的天然物料之一，竹枝蘊涵著濃濃的東方氣質，將竹加入古物作為點綴，為這些稀有珍寶更添清新氣息，打造全新面貌。以竹、樹葉和果實為創作主軸的藝術家林嘉裕（Inkgo Lam），透過竹的靈動運用，結合傳統工藝和創作意念，在作品中呈現竹藝獨樹一格的個性。

今次Inkgo作品之一的「獅咬劍」，以竹為素材，並把陶藝獅頭和木框串連成一幅具立體感的橫幅。左右兩旁的竹編襯托出中間的獅頭，呈現古老神話「獅咬劍」，令作品充滿氣勢和動感。另一特色作品「雙生 - 竹林 / 雙生 - 滿月」，是一個已雕花的木器，磨掉邊緣，令木雕更加突出，然後把木器一分為二，刻意斜切分割，讓作品懸掛牆上時，大家可以從最佳的角度欣賞這件藝術品。作品一邊是「竹林」的收納盒，一邊是「滿月」的竹編裝置，結合而成一幅充滿詩意的畫面。

4. 環保藝術家彭淑儀：「以垃圾膠袋鐵線點起作品，製作意想不到的全新形態」

以環保藝術形式進行創作的藝術家彭淑儀（Agnes Pang），希望透過是次合作將環保藝術帶給觀眾。以銅花瓶配上蔬果網，瓷器兔仔配上包垃圾膠袋鐵線，在物品所呈現的質感上做出強烈的對比，為這次創作的理念。

面對原材料顏色及數量不足的困難及取捨，是此項目令Agnes覺得最具挑戰性同時滿足之處。創作成品不是以它售賣的價值來判斷，而是其背後的意義。Agnes希望透過這項目，把環保藝術帶給香港及日本觀眾，還可接觸世界各地。

【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：「Nanboya Upcycle古物藝術展覽」

日期：即日至7月31日

地點：Amaz by Lokianno - AMAZ Gallery（銅鑼灣京士頓街2-4號地下及地庫）

時間：中午12時至晚上9時

費用：免費