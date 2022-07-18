香港設計師協會環球設計大獎虛擬展覽　HKMoA新視點虎豹樂圃奪獎

藝術從不存在局限，任何事物都能以藝術形式呈現。「香港設計師協會環球設計大獎2021」日前公布了得獎名單，並首次舉辦「線上虛擬展覽」，雲集及展出所有得獎作品，當中不乏香港本地設計師的作品，包括歷史古蹟的活化設計、品牌標誌設計等。



獲香港政府「創意香港」贊助的「香港設計師協會環球設計大獎2021」共頒發476個獎項，涵蓋平面、數碼、產品、空間、設計客戶、最佳體驗、最具影響力及創意新銳等八大設計類別，今年更首設「設計客戶獎」以及進行「線上、實物雙評審制度」。參賽的本地設計師更是精英薈萃，包括在芸芸獎項中獲得今屆「最具影響力獎」的虎豹樂圃，及「平面設計」銀獎的香港藝術館。

「香港設計師協會 環球設計大獎2021」從逾2,000 件來自世界各地的參賽作品中，頒發超過400個獎項，今屆更首次以「線上虛擬展覽」代替以往實物展出。（圖片來源：香港設計師協會）

最具影響力獎：虎豹樂圃

獲得今屆「最具影響力獎」的虎豹樂圃（Haw Par Music Foundation），2021年1月舉辦「遊弦活樂線上音樂節」，把已故商人胡文虎的虎豹別墅活化成啓發音樂和社會互動的場地。透過活化計劃，虎豹別墅的外牆、部分窗戶及主樓的室內裝潢被修復至其1930年代的面貌。為保存其建築的真確性，別墅原有的家具﹑手工藝品及胡氏家族的私人珍藏亦得以修復及展示，保留及彰顯了虎豹別墅的文化價值。

辦音樂會導賞團 體現虎豹精神

虎豹樂圃行政總監胡燦森表示，別墅是採用中式折衷主義的建築，糅合中西建築文化，亦秉承胡氏家族「取之於民，用之於民」的精神，將「虎豹精神」活化成藝術文化的溫床，善用場地推廣活動，例如舉辦音樂會、導賞團，甚至是中西樂課程。胡燦森強調：「活化從來不是一個句號，而是一個逗號。」期望虎豹別墅可以舉辦更多實體活動作交流，從而發揮它最大的影響力，讓更多人認識「虎豹精神」。

按圖看更多虎豹樂圃得獎作品：

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銀獎及「香港之最」：香港藝術館HKMoA

香港有不少有關文化藝術的博物館，當中最悠久的莫過於迄今擁有60年歷史的香港藝術館。自1991年由中環香港大會堂遷移至尖沙嘴海旁現址後，2015年閉館進行翻新，至2019年11月以全新形象重新開放，而負責今次形象更新設計的是本地品牌設計公司CoDESIGN Ltd，作品獲得今屆環球設計大獎視覺識別系統銀獎及「香港之最」。

HKMoA以香港視點 呈現多元藝術世界

CoDESIGN創辦人Eddy談及這次形象的更新設計，是根據藝術館前期品牌調研的定位，最後歸納成「多元萬象」及「香港視點」等概念。為使藝術館的名字更易深入人心，他們建議以Hong Kong Museum of Art的縮寫HKMoA作品牌標誌設計。標誌包含多種對比意象，如直線與弧形、幼線字體與實面圓形等。此外，圓形邊緣以淸晰對比朦朧，清楚利落的半圓象徵香港的現代西方風貌，朦朧的半圓則讓人聯想到中國水墨黑白渲染效果，中西兼容，正代表了香港的獨特文化。圓形中的小白點則突顯藝術館的使命，透過香港視點呈現萬象對照的多元藝術世界。

另一位創辦人Hung Lam補充，品牌的字型亦特別參照新建築外牆特徵設計。品牌顏色為黑白，除在推廣藝術活動時有利於襯托不同藝術品外，亦呼應中國傳統水墨的美學。他們期望，項目的成功可令更多人認識HKMoA，也鼓勵香港的藝術機構與本地設計師更多合作。

CoDESIGN創辦人Eddy（左）及Hung（右）期望，項目的成功可令更多人認識HKMoA，也鼓勵香港的藝術機構與本地設計師更多合作。（圖片由受訪者提供）

按圖看更多香港藝術館（HKMOA）得獎作品：

首設線上虛擬展覽 超卓作品精華

藝術設計要與時並進，今屆環球設計大獎亦首設「線上虛擬展覽」代替實物展出。以「文化自然」為主題，融入山水流動等效果，以數碼媒體設計帶出不一樣的虛擬展覽，打破傳統理念。展覽不再受時間地域限制，除展出所有得獎作品，亦設各國際得獎者的錄像分享，觀眾也可重溫「GDA 2021活動回顧」的精彩片段，同時飽覽作品及細聽得獎者的感言。

按圖預覽其他得獎作品：

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香港設計師協會環球設計大獎2021 虛擬展覽

日期：2022年6月24日至9月23日

網址：https://www.hkdagda2021.com/

關於香港設計師協會（HKDA）及環球設計大獎

香港設計師協會（HKDA）於1972年成立，是第一個同類型由香港執業設計師和設計管理人員合組的協會，旨在提升設計從業員的地位，並推動社會各界善用和鑑賞優質設計。

HKDA自1975年始舉辦環球設計大獎（前稱「香港設計師協會大獎」），以比賽為主軸舉辦研討會、頒獎典禮和展覽等活動，致力將香港設計推向全球。踏入46周年，今屆環球設計大獎由24位國際知名的設計師組成評審團，吸引超過2,200項申請，印證獎項的國際認受性。