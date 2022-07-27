Affordable Art Fair 專訪︱香港藝術家融入東西文化展藝壇新氣象

第九屆香港Affordable Art Fair（下文簡稱HKAFF）將於8月4日至7日假香港會議展覽中心舉行，開展前【藝文】與其中兩位參展香港藝壇新秀張綺娜和黃君皓訪談，看看兩位分別以東方與西方藝術作創作靈感的新秀，如何以當代藝術手法創新傳統，探索不同的人類命題？

文：賴家俊、圖：賴家俊、受訪者提供



2021年Affordable Art Fair （資料圖片）

張宜娜糅合當代思想炁象山水

山水畫是中國傳統水墨畫重要題材，當中蘊含大量文化元素，用筆講究形神兼備、以畫載道、以畫寄情。張綺娜（Martha）學習藝術的時間不長，2009年退休後才開始接觸中國傳統水墨畫，很快便給它的魅力所吸引，遂結合自己生活體驗，開始多個以自然風光為主題的創作之路。

「我很喜歡遊山玩水接觸大自然，山水畫可以隨時在郊遊時找到寫生題材。」

第九屆香港Affordable Art Fair參展藝術家張綺娜。(賴家俊 攝)

Martha最先在大學的書畫班學花鳥畫，後來受到國畫老師熊海的啟導接觸山水畫。「熊海老師每逢落雨便拿拎齊工具出去寫生，我憶起小時候起已對看雨景很有感覺，後來住在新界一遇落雨便會發下夢，有種很特別的感覺。」

「炁象山水」是Martha的山水畫系列之一，她表示最初由傳統山水畫學起，一樣經歷由寫實到寫意的轉變歷程；她希望在作品中能帶給人樂觀和正能量，發現中國的「炁」字代表一股能產生能量的氣流，「炁」字也是由本來無一物的「無」字加上四點雨水而成，因此她嘗試把飄流不息的氣畫上她的山水作品中而開創了這個寫意系列。

她表示其作品糅合了當代藝術於傳統水墨畫中，例如傳統山水畫講究「三遠」（高遠、深遠、平遠），山水畫注重留白空間給人想像，亦強調作品能讓賞畫人有遊歷其中的體驗，她便在這些傳統藝術理論為基礎融入自己的創新。「當代山水畫強調創新，亦提倡不用筆而多以不同媒介創作，但我的作品雖然也會用到潑墨的技術，但我仍堅持多用筆，而在筆法和構圖上多做變他。」

題才上Martha把更多當代人的經歷融入作品中。例如新冠疫情下各國封關，大家更難可以見到居於海外的家人，她亦因疫情而久未能見到在海外升學的兒子，因此她創了作了〈聚有時〉系列，在水墨畫繪上紙鶴飛翔，寄意古人以「飛鴻」象徵家書，期待家人寄來書信，以抒離別之情；而另一「岩彩」系列，則啟發自她早年遊歷敦煌觀賞壁畫的感受，遂以中國的門扣為題材，將畫紙裱上木版上，以用岩石磨出的粉彩畫出不同的作品。

（張綺娜作品將於 J&Z Gallery及 HK NEW INK 展區展出 ）

黃君皓以數碼藝術探索人類迷失

千禧年代經典童年的黃君皓，笑言小時候已經以Lady Gaga香港後援會成員身份，用PS為後援會製作宣傳照，成長階段可謂得嘗數碼技術發達而對藝術創作帶來無窮突破之便。

雖然是經歷數碼科技成長一代，但黃君皓並不滿足新媒體的表達方式。曾學習過古典樂的他不滿於只能沿襲舊人曲譜演奏，少了自己以創作為主體來抒遣感懷；最終他反撲歸真，從傳統的繪畫藝術中抒發對這個萬千世界的感受，從中實踐用不同物料和用筆來創作，感受個體創造性帶來的喜悅，而他尤其著迷於探索中古時期的西方藝術來尋找創作靈感。

第九屆香港Affordable Art Fair參展藝術家黃君皓。(賴家俊 攝)

「我自小很喜歡看恐怖片，很喜歡宗教題材的內容，而中古時期的歐洲油畫不少涉及宗教題材，尤其早年畫技未臻成熟，不少畫中人物的做型現在看來有點搞鬼生硬，這種Cult味激發了我的創作，尤其用現在數碼藝術的觀點可以怎樣重新演繹這些傳統題材？」黃君皓表示綜觀藝術發展史上風潮更迭，其實只是舊酒新瓶的輪流轉。「同一樣的東西，可能只是用了新的技術表達，便能對舊潮流有所突破，變成新的東西。」

雖然只是二十出頭，但黃君皓也經歷了不少藝術家創作的心路歷程重大轉變，由早期畫其所見，到近年轉向畫其所思，去思考如他成長於數碼科技的一代，如何結給傳統經驗，把感受以視覺形式呈現出來，發掘每一個表象背後讓人值得細思的細節？

【黃君皓更多作品可見藝術家Instagram】

在今屆HKAFF中，黃君皓便以油畫作品探討大家如何生活於資訊氾濫的年代。「昔日電腦軟件Window，總會設計一個小精靈彈出來，教大家怎樣用這個軟件，好像所有電子產品都會有個Gudie（使用指南）在其中？近年NFT成為熱話，若果NFT也有一個仙子會是怎樣？所以我用NFT仙子為題才畫出其中一幅作品。」

而在系列作品《Dance Gene：Discovery Note》中，黃君皓以一次海外留學，與外國同學落酒吧跳舞遊玩的經歷，訴說他對另類「禪味」的感受。「那是我第一次去酒吧跳舞，當時有小小驚，見外國同學每一個都跳得有板有眼，而我卻手腳不協調總比節奏慢一拍，想跳也跳不到，我會想是否我沒有跳舞的基因（Gene）？」他提到在酒吧的跳舞音樂，燈光隨音樂節拍起伏變換，音樂看似嘈雜，但細聽卻有穩定的機械式節奏，靜下心來聽其實好治癒，讓人達到一個平靜狀態，這個別具玩味的經歷，促使他反思數碼音樂和心靈結合的探索，促成他創作這系列作品。

（黃君皓作品將於 LOVE展區展出 ）

今屆HKAFF亦有由Jonathan Jay Lee策展的「Young Talent Hong Kong」展覽項目，將聯同26位香港新晉藝術家於這個平台上展現本地藝術力量，讓一眾香港藝壇新秀展示創意，讀者可從他們以不同媒介和藝術語言的作品，看香港藝壇新氣象。

【展覽詳情】

名稱：第九屆香港Affordable Art Fair

日期：8月4日至7日

時間：

開放之夜 - 8月4日（星期四）下午4時正至晚上8時正

公眾開放時段

8月5日（星期五）上午11時正至晚上8時正

8月6日（星期六）上午10時正至晚上7時正}

8月7日（星期日）上午10時正至下午6時正

家庭時段

8月6日（星期六）上午10時正至中午12時正

8月7日（星期日）上午10時正至中午12時正

票價：請參閱大會官方網頁

