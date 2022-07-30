捷克街舞王者將日常小物化為插畫　俏皮吸睛作品吸納大量IG粉絲

我用我的身體在地板上畫畫，用鉛筆在紙上跳舞。 Kristián Mensa

Kristián Mensa，亦被稱為Mr. Kriss，是捷克一名舞蹈家和插畫家，以其日常物品詼諧插圖而聞名。

Mensa 於1997年出生於捷克布拉格的非裔家庭，他的祖父來自西非加納庫馬西。他在布拉格的一所完成小學及中學。2015年，Mensa 以交換生身份到美國科羅拉多州的高中交流一年。2018年至2019年，Mensa 到柏林的歐洲應用科學大學進修，並於2019年底加入捷克創意傳播大學，修讀學習視覺效果和動畫。

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2019年，Mensa入圍全球的「Red Bull Dance Your Style世界決賽」後一戰成名，靈活、優雅和輕盈的舞步成為他的標誌，使其成為知名舞者。此外，Mensa同時具有插畫師的天賦，他擅長為現實生活中的小物品增添藝術元素，深深吸引他受眾。

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Mensa喜歡用微小而看似沒趣的日常物品為對象，憑借豐富的想象力和創造力，賦予它們詼諧解讀方式及全新的意義。他的建議讀者：「在你去學校或工作的路上抬頭看看。你會驚訝於這麼多的東西，可以代表截然不同的意義。」

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Mensa看到了普通物品作為藝術媒介的潛力，並俏皮地將它們加入他的藝術作品中。他用筆畫出大膽的線條和一些微妙的筆觸，重新想像我們每天看到和使用的平凡物品，用2D和3D元素的奇特組合將它們變成有趣的插圖。

有一篇訪問中，Mensa分享自己的創作理念深受美國藝術家影響：「Austin Kleon有一本書，叫做《像藝術家一樣偷竊》（Steal Like an Artist），它說如果你只從一個人那裡得到靈感，你就是在偷竊他，然而，如果你從幾個不同的來源拿一點東西，你的藝術基本上就變成了原創。」

假如你對Kristián Mensa的作品感興趣，不妨到他的IG、Facebook、網頁了解更多。

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