英國藝術家以浮木創出超逼真動物雕塑　浮木其實極堅固能歷經滄桑

James Doran是英國著名浮木藝術家，以其栩栩如生的動物雕塑而聞名。



James Doran在英國西南部德文郡度過了他的童年。由於他的父母為了追求藝術和古董而四處旅行，James在世界各地度過了他的青少年時期，包括瑞士的巴塞爾、意大利的亞得里亞海沿岸、美國的東海岸和法國中部等地，其後回到倫敦參加A-Level公開考試，最後到倫敦的科陶德藝術學院學習藝術史。不過在上大學期間，他開始了自己的古董生意，這不單為他帶來可觀的收入，更給他難以想像的興奮感，於是他離開了大學。

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他一直很喜歡古董，從小開始接觸木材，製作模型和微型雕塑。他的童年是在他父母在英國和法國的古董修復公司的車庫中度過的，他在那裡削皮、雕刻和修飾古董。在他十幾歲的時候，他不僅是一個有成就的古董商，也是一個非常有能力的櫥櫃製造商，並且非常擅長修復各種物品，例如大量雕刻橡木和胡桃木家具，以及奇怪的安妮女王精細貼面書架。

1989年，他為了協助一位朋友做服裝珠寶生意，而第一次來到菲律賓。他就此對這片土地一見鍾情，他被這裏的鄉村、海灘、野生動物，尤其是這裏的人們對色彩和藝術的自然天賦所深深吸引。他於1990年成立了一家公司，主要設計和製作一系列的木制物品並在歐洲和美國銷售，製品包括鑲嵌著貝殼和大理石的盒子、相框，大型紙製動物，以及用從拆除的硬木老房子中拯救出來的木材製作的精美家具。

James是一名狂熱的戶外運動愛好者，他對成菲律賓群島的地貌擁有廣泛的認識。他建立了一個小型的浮木採集者網絡，為貧困的省級村莊提供急需的現金。James每買一公斤浮木，他們就會在宿務北部和南部的荒山上種下一棵樹苗。他啟動了一個名為「80,000棵樹」的計劃，目的是在未來15年內種植80,000棵樹，同時與土地的租戶和索賠者以及環境和自然資源部（DENR）建立關係，協助他培育樹苗，使其充分生長。

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James收集了大量的浮木，從小塊到大型的自然雕塑，尺寸和形式各不相同，每一塊都被自然力量切割塑造成無數個獨立的形狀。這些木頭是在群島的海岸線、河床和山谷中發現的，主要是一種油性極高、密度很大的木材，足以承受幾十年的極端熱帶氣候和強烈的霜凍。事實上，這種木材在樹木死亡後就已經抵受住了至少半個世紀的侵蝕。

在20世紀90年代中期，James開始設計浮木家具，正當他探索浮木的各種自然形態時，他被吸引去嘗試製作他的第一個浮木動物雕塑。他擁有大量木材供應，讓他有可能找到最適合自然形式和形狀的作品，使他的動物具有獨一無二的動感和真實性。

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James的作品在每年五月的倫敦切爾西花展上展出，他還會於秋季在倫敦舉行個人展覽，由伊頓當代美術畫廊主辦。他曾在荷蘭奧特馬瑟姆、菲律賓宿務和馬尼拉舉辦過藝術展覽。他有一大批作品在新加坡標誌性的海灣花園永久展出，其中包括一棵6米高的飛龍、3匹栩栩如生的巨馬等作品。2015年，James被委託製作一個菲律賓老鷹家族的雕塑，這是菲律賓的高貴的國鳥，為該國著名的遊樂園「魔法王國」製作，具有重要的文化意義。

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