土耳其63歲老伯竟是微型畫大師　芝麻咖啡豆作畫最細只有1毫米？

Hasan Kale今年63歲，是土耳其著名的微型畫藝術家，擅長在各種微小的物件上作畫，如米粒、糖塊、種子、頭髮、火柴頭等，令人歎為觀止。



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Hasan Kale在1959年出生於土耳其西北部的布爾薩市。他在5歲的時候已開始接觸藝術，當他開始上學的時候，他已經開始畫肖像了。就在那時，他決定將藝術作為自己的職業。他在20世紀80年代於伊斯坦布爾開始研究微型藝術。

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雖然被微小的細節和填色的藝術表現方式深深吸引著，但他直到1995年才產生在非一般物體上親自動手的想法。有一天，Kale看到一個空的咖啡杯，並注意到底部的飲料殘渣如何在狹小空間裏形成美麗的圖案。「我開始在一個豆子上工作。我坐下來，在上面刻了一張伊斯坦布爾的照片。」Kale說：「我非常喜歡它，所以我開始嘗試其他物體。」

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Kale的藝術作品主題觸及人們日常生活中遇到的問題，內容包括美麗的風景、城市景觀、野生動物、歷史人物等。他還使用了非同尋常的東西作為畫布，如任何標釘子、大米、蠶繭、南瓜子、扁豆、針、魚骨、標本昆蟲的翅膀、檸檬皮、意大利面、蝸牛殼，甚至是尖銳的植物尖刺等。Kale指他的作品靈感主要來自於伊斯坦布爾，因此在他的大部份作品中都能看到伊斯坦布爾的景貌。

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Kale設法用他能接觸到的任何東西創造出美麗的微型繪畫，他必須花很多時間埋首在微小的物體上，利用他的想像力將它們塑造成令人難以置信的美學作品。他只用肉眼和醫生給他的眼鏡工作，每天畫16至18個小時左右，而且不睡覺。Kale分享道：「首先，你必須有極大的耐心。第二，你必須熱愛這項工作，第三，你不應該有任何經濟期望。」儘管如此，他的作品已經引起了全世界的興趣，他的作品已經賣到了數千美元。

假如大家對Hasan Kale的微型畫作感興趣，不妨前往他的IG、Facebook了解更多。

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