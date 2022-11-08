Cre8 by AIA張敬軒游學修親身落場指導徒弟仔？

追尋演藝夢的路途從不平坦，除了有滿腔熱血，資源、知識、經驗等因素都很重要，若有位前輩從旁指點，必定能讓這段路途走得更順遂。AIA推出的青年共創項目比賽「Cre8 by AIA」為一群熱血追夢的青年人搭建舞台，助他們開創夢想的新一頁。宋啟元（Kinyi）、呂以彬（Ian）均為比賽表演創作組別的入圍參賽者，他們各有獨特背景：Kinyi自學作曲，一兩年間已出產近百首作品，歌曲更獲DJ青睞，一度於電台播放。他希望成為創作歌手，現已計劃推出兩首全新個人單曲；大學主修電影的Ian過去曾執導獨立影片，現正計劃將講述港人不育問題的原創劇本《難以啟齒去借的》搬上銀幕。兩人日前與星級導師張敬軒及「Cre8大師」游學修面對面交流，領受「獨門秘技」：除了分享個人經驗及相關知識，甚至於行業立足多年的秘訣，同時解答年輕人的種種疑難，讓Kinyi與Ian好好計劃如何一步步實踐夢想。



大專男生自學譜曲 以創作與世界對話 獲張敬軒親授創作及演繹技巧

來自表演創作組的宋啟元（Kinyi）是位護理學學生，並非出身於音樂世家，機緣巧合下近年開始自學作曲：「我年幼時曾經學彈琴一、兩年，因此家中有一座鋼琴，但已多年沒彈，直到幾年前我突然重新打開這座琴，一步步重拾音樂。」就是這樣，Kinyi憑著一座琴和一枝咪，展開了他的唱作之路。儘管Kinyi至今仍是學生，卻已經在近一兩年間出產近百首作品，而且曲風多變，無論是時下流行的情歌，還是節拍明快的舞曲，Kinyi均有涉獵。Kinyi包辦曲詞編監把作品發佈網上後，先後獲不同人賞識，有專業填詞人答應與他合作外，他的作品亦獲得DJ青睞，曾於電台播放。Kinyi有志成為新生代創作歌手，未來將推出兩首全新個人單曲，繼續發揮其音樂才能。透過參加「Cre8 by AIA」比賽，歌手張敬軒成為了Kinyi的導師，與他分享個人經驗及知識，以及在行業立足多年的秘訣。Kinyi憶述當日隨偶像軒仔參觀其錄音室，了解各個設備的功能和用法，軒仔更提醒他如何與監製、樂手溝通，以提升作品質素，達致業界水準。

Kinyi坦言大開眼界，認為對日後的音樂創作甚有幫助。而當日最深刻的是軒仔邀請他即場彈奏Demo，與他分享尋找創作靈感、增強演繹技巧的秘訣：「他教我如何彈琴彈得更有感情和層次感。作為表演者，他好清楚如何清晰地表達自己的想法和情感，這是我需要學習的。」Kinyi形容軒仔是易相處亦「搞笑」的前輩，他的鼓勵亦成為了自己追夢的強心針。

Kinyi於疫情期間自學創作音樂，現時已有過百首作品，作品更受DJ青睞，曾於電台播放。

Cre8 by AIA安排表演創作組別的參加者接受張敬軒的親身指導。

劇本獲游學修肯定 電影系畢業生喜獲寶貴意見：更有動力追夢

大學主修電影的Ian自學生時期已不乏執導和拍攝的經驗，作品曾於本地及歐美等地不同影展或電影節放映。他熱衷以影像探討文化和人倫議題，近年正籌備將講述港人生育問題的原創劇本《難以啟齒去借的》搬上銀幕。同為創作人，軒仔就提醒Ian現場拍攝時須注意的事項，並就其作品的配樂提供意見，Ian坦言獲益良多，而「Cre8大師」游學修亦為他的劇本提供意見，從對白及角色設計、情節構思、拍攝風格，以至如何突出作品重點和立意上，都為Ian提供了不少建議：「他認為我的劇本對白較直白，便指導我如何改寫，或以潛台詞的方式表達。另外角色之間的矛盾和心理描繪上，也可描寫得更仔細和立體。」Ian認為游學修的建議讓他和團隊「突破盲點」，並從創作者的身份跳出來，以觀眾角度觀察，反思其不足之處。導師們不但為Ian解答疑難，更肯定了他的創作構想，他坦言備受鼓舞，更有動力去追夢：「游學修和軒仔好認真審視我的劇本，提供的建議好清晰及詳盡。他們好真誠、直接地點出問題，這令我很驚喜。」除了從導師身上獲取寶貴意見，Kinyi和Ian都形容Cre8 by AIA是一個連結有夢之人的平台：既讓各界別的年輕人聚首一堂，了解各自的夢想及經歷，也擴闊了眼界和人際網絡。比賽期間亦促成更多合作機會，讓不同界別年輕人可互相支持、一起追夢。

二人與游學修、張敬軒的交流短片：

Ian見部分港人面對不育問題，遂創作《難以啟齒去借的》劇本探討此現象。

Ian就原創劇本向游學修請教，並獲得大量寶貴意見。

「Cre8 by AIA」青年共創項目比賽設有五大組別，提供總共150萬港元的Cre8起動資金，助年輕人把創意無限的夢想化成可持續的事業。除了與星級導師面對面學習交流外，「Cre8 by AIA」亦提供不同的平台，為十位入選的年輕人提供更多曝光機會，向公眾宣傳他們的夢想計劃。大家如希望了解Kinyi和Ian更多，可以追蹤他們的Instagram專頁（@ianlui.lionrockfilmco及@kinyi_sung），為他們打氣加油！

Cre8 by AIA 全力支持年青人追夢，本次分別有表演創作、設計、飲食、環保及創科組別，合共十位參賽者入選。（左起：表演創作組別入圍者宋啟元及呂以彬、設計組別入圍者林穎琛及陸嘉欣、飲食組別入圍者黎昭頴及梁盛楠、創科組別入圍者蔡佩樺及陳施諾、環保組別入圍者梁鎮顯及黃靖羲。）

「Cre8 by AIA」將於11月下旬選出各組別的最終優勝者，送出30萬港元的起動資金，並舉行Cre8頒獎禮公布賽果。後續活動詳情將在Cre8 by AIA官方Instagram專頁公布。