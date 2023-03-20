JR香港展出巨型跳高裝置　奧斯卡「御用」派對攝影師作品撐烏克蘭

【藝術裝置/公共藝術/JR/跳高】近日望向尖沙咀海傍，就能看到巨型人像藝術裝置輕盈躍起，如跳高運動員漂浮半空。原來創作者JR大有來頭，每年奧斯卡會後派對玩味人物肖像正是由他操刀，為烏克蘭拍攝的作品曾登上時代雜誌封面，上年末以作品聲援伊朗女性更成為社交媒體熱話。除此以外，這位法國藝術家還創作過什麼作品？



JR「GIANTS:RisingUp」公共藝術裝置（圖片由海港城提供）

法國藝術家JR稱自己為一名「photograffeur」，既是攝影師，亦是塗鴉藝術家。他以視錯覺藝術和大型攝影裝置而聞名，在Instagram擁有超過170萬粉絲。曾在40多個城市舉辦80多場展覽，展出地方包括法國巴黎羅浮宮及萬神殿、意大利羅馬法爾內塞宮、埃及吉薩卡拉夫金字塔等。他亦常在公共空間展出作品，指自己「擁有世界最大的畫廊」最理想場地就是城市中大街小巷。

JR肖像（JR官網）

這次在香港展出的作品「GIANTS: Rising Up」以香港傳統「竹棚」作為支架，搭上JR標誌性黑白攝影作品，整個大型公共藝術裝置高12米、寬12米，乍一看便是跳高運動員以背越式跳離地面時無重力狀態，巧妙和維多利亞港互動。JR分享：「騰空動作就如鼓勵大眾勇於跳脫框架，跨越及完成更多目標。」

藝術家指作品靈感來源2016年巴西里約奧運會GIANTS藝術裝置，當時三個裝置分別捕捉跳水、跳高、以及三人鐵人運動員英姿。JR將鏡頭移向訓練刻苦、卻不為人知的運動員，為作品帶來一種匿名性質，讓觀眾專注於動作美感、以及奧運會本身普世價值，作品備受公眾喜愛。

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前段時間奧斯卡頒獎典禮後，一系列會後派對照片在網上廣傳，原來也是JR作品。奧斯卡會後派對禁止使用相機和社交媒體，大家一般難以看到明星私下狀態。自2017年起，JR便在派對上設立臨時攝影館，提前打印明星肖像，讓來賓和自己照片互動。今年作品有最佳男配角得主關繼威躺在手心、Billie Eillish撕開自己面孔的照片，往年亦曾拍下Robert De Niro抱著自己肖像畫面，玩味十足。

JR作品經常探索社會議題，上年三月俄烏戰爭開戰不久，他便到烏克蘭利沃夫（Lviv）進行創作。當時許多兒童從烏克蘭前往波蘭尋求庇護，烏克蘭攝影師Artem Lurchenko將其中一些小孩照片發給JR，他再從眾多照片中選出五歲Valeriia的照片，將她印到45米防水布上。他後來帶著團隊從波蘭步行到利沃夫，聯同社交媒體中征集之100名志願者，到利沃夫歌劇院展開Valeriia肖像，從上空拍下照片，望喚起對烏克蘭兒童關注。作品其後到世界各地巡迴展出，更登上時代雜誌封面。

上年十一月，他亦創作作品對伊朗女性頭巾事件作出回應。當時不少示威者在抗議後失蹤和死亡，其中一位是16歲伊朗少女Nika Shahkarami，她在德黑蘭一場示威中揮舞頭巾後便宣告失蹤，其後在岸邊發現她的屍體。JR受事件啟發，找來250名參加者穿上黑衣，手臂裹上黑布擺動，站在Nika Shahkarami面部肖像背後，以人群和影子象徵她的頭髮，強調女性權益，作品在社交媒體引起熱議。

這次是繼2012年後JR首次在在香港展出其藝術作品，展期至四月，機會難得，大家不妨前往親眼欣賞作品。

【作品地圖】



【作品詳情】

名稱：JR「GIANTS:RisingUp」公共藝術裝置@海港城

地點：海港城海運觀點

日期：即日至4月23日

