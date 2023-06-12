中國戲曲節6月回歸！文青必睇首演河南曲劇、武漢漢劇

「查篤撐！」講起戲曲，香港人可能最熟悉的就是粵劇，但其實中國戲曲劇種有逾300個劇種，不同地域的戲曲都有獨樹一幟的藝術表演形式。中國戲曲節闊別3年，今年6月至10月強勢回歸，為大家精心炮製九台涵蓋京劇、曲劇、川劇、漢劇、粵劇、婺劇、崑劇及越劇的戲曲盛宴，其中河南省曲劇藝術保護傳承中心、武漢漢劇院更加是首次參與戲曲節。一場戲曲就涵蓋了戲劇、文學、音樂、美術、武術同舞蹈等元素，歷代大師千錘百練的心血結晶，點會「老土」！文青未欣賞過必去體驗傳統戲曲魅力所在！以下將會重點介紹四台劇目，先睹為快！



北京京劇院 拉開序幕呈現青衣流派藝術

京劇藝術大師、四小名旦之一張君秋的青衣流派劇目會為戲曲節掀起序幕，一連3場由其入室弟子王蓉蓉唱盡張派經典名段。半個多世紀前，漢劇大師陳伯華將《狀元媒》劇本和鳳冠贈予張君秋，此劇即變身京劇寵兒，亦為北京京劇院久演不衰的代表作品；第二場武戲《戰馬超》及輕鬆詼諧的張派著名喜劇《詩文會》，最適合動靜佳宜的你；壓軸一場以王蓉蓉的首本戲及其師傅張君秋早年代表作之一《金山寺‧斷橋‧雷峰塔》作結，張派白娘子與小青的故事，前半部文武崑亂俱全，後半部盡現張派唱功，豐富精彩！

北京京劇院演出及票務詳情：https://www.cof.gov.hk/2023/tc/peking.html

河南省曲劇藝術保護傳承中心 香港舞台難得一見「高台曲」

河南曲劇又稱「高台曲」，起初是結合鼓子曲與踩高蹺的民間歌舞，放下高蹺後正式登上戲劇舞台，年紀輕輕已成為河南省主要地方劇種之一。各派名家開拓一系列演遍大江南北的經典劇目，題材多反映民間生活，唱、白通俗易懂。作家冰心曾以「菊花似地幽雅宜人」形容河南曲劇，只聽過一次便愛上曲劇嘅率真風趣。

河南省曲劇藝術保護傳承中心將會以最佳陣容，為香港觀眾帶來代表劇目《風雪配》、《卷席筒》和《陳三兩》，以及兩齣經典折子戲，由河南曲劇「中國戲劇梅花獎第一人」楊帥學及梅花獎得主方素珍，連同一眾資深國家一級演員演出，以當今最佳陣容為你展現河南曲劇風韻。

河南省曲劇藝術保護傳承中心演出及票務詳情

巴蜀韻味《白蛇傳》《和親記》 川劇經典豈只變臉

川劇起源於清朝時期，其表演生動多變，有托舉、站肩、水袖等表演技巧，當中為港人熟悉的變臉更是川劇絕活之一。川劇源於四川，今年戲曲節由四川省川劇院帶來與別不同的《白蛇傳》，小青以男女兩個不同的形象輪流串演，雌雄兩面分別以武生及花旦應工，末段鐃鈸一角連番變臉更是讓你目不暇給，帶來充滿巴蜀韻味的藝術體驗。此外，川劇經典《和親記》將由四川省川劇院院長及「二度梅」得主陳智林，連同一眾優秀演員再現周瑜、劉備、孫尚香這個三國中賠了夫人又折兵的故事；折子戲專場讓大家同場欣賞一系列川劇特有的高腔及彈戲演唱，沉浸於巴蜀魅力所在。

四川省川劇院演出及票務詳情

古老劇種藝術精髓 一睹武漢漢劇華彩

擁有近四百年歷史的京劇之母首次於戲曲節亮相，武漢漢劇院精心挑選經典漢劇傳統劇目《宇宙鋒》、《二度梅》及《亡蜀鑒》，由漢劇大師陳伯華及胡和顏的得意弟子、中國戲劇梅花獎得主及國家一級演員王荔，聯同國家一級演員李青、孫偉、熊國強及張志文等優秀演員傾力演出，一個公主金殿裝瘋抓破精緻面容求生，一個公主被迫出塞和番與夫婿生離死別，古典女力level up！《亡蜀鑒》三折由漢劇「十雜」、「四旦」、「三生」行當擔綱，為你展現漢劇行當不同面貌及精髓。

武漢漢劇院演出及票務詳情

壓軸重頭戲：「太平處處是優場 — 維園粵劇戲棚匯演」

戲曲節壓軸將在9月23日至10月8日期間於維多利亞公園搭建大型戲棚，演出「太平處處是優場 — 維園粵劇戲棚匯演」，由多位香港頂尖名伶上演多齣傳統粵劇戲碼，體現香港地道戲棚文化的獨特景致。「太平處處是優場」出自宋代詩人陸游的名句，意指盛世下人民生活富足，文藝活動興旺，處處皆是舉行演出的好地方。大家記得密切留意「中國戲曲節2023」網頁稍後公布的節目及售票詳情！

另外，戲曲節期間還會舉行講座、藝人談、展覽和戲曲電影欣賞等多項延伸活動，請到《中國戲曲節2023》網址了解更多！

（資料及相片由客戶提供）