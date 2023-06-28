香港藝術發展獎｜認識當代後起之秀 延續本地藝術發展

隨着疫情退卻，社會復常，今屆「香港藝術發展獎」亦復辦實體頒獎禮，對藝文界和應屆得獎者均別具意義。頒獎禮於6月17日假九龍灣國際展貿中心圓滿舉行。當日共頒發了27個獎項予本地藝術工作者、團體、學校及機構，以彰顯他們在藝術方面的成就，以及在推動香港藝術發展方面的貢獻。



「香港藝術發展獎」由2003年開始舉辦，至今已籌辦至第十七屆。頒獎禮共頒發六個獎項類別，當中「藝術新秀獎」表揚、支持及鼓勵年青和新晉藝術工作者。獎項以藝術界別分類，包括藝術評論、舞蹈、戲劇、電影、文學藝術、媒體藝術、音樂、視覺藝術及戲曲。

藝術新秀獎（舞蹈）得主——麥卓鴻先生

麥卓鴻是本地舞團綽舞場的創辦人及藝術總監，作為舞壇新生代實力派代表，他擁有紮實的訓練背景、穩定沉着的台風，加上豐富多元的表現力，在舞台上能展現強大壓場感，呈現具個人特色的作品。他對本地舞蹈創作具有獨特視野，亦會邀請不同舞者觀賞其演出，從而收集意見，足見其魄力和熱情。作為新生代舞者，他的目標不只在舞台上，更是「希望繼續為有志於表演藝術發展的年輕人，提供一個平台，尋找更多資源和空間。」

《遺角》；相片來源：Ar Liu Photography

藝術新秀獎（戲劇）得主——鄭君熾先生

英國吉爾福德演藝學院音樂劇演藝碩士鄭君熾，至今擔演超過70齣舞台製作，乃資深的音樂劇男演員，曾參與多個不同類形的演出，多次獲得本地、海外提名及獎項。近年來，他積極為不同製作擔任歌唱指導，甚至參與編創、翻譯、填詞等工作，發展上、能力上皆相當優秀，同時亦能感受到他對音樂劇的熱情。他認為，「音樂劇源自西方，但不代表我們不能走出自己的路。粵語有九聲，填詞時雖然相比其他語言更具挑戰性，但我亦希望創作出自己的作品，讓自己在舞台上演繹，令更多人認識本地音樂劇，煥發其光彩。」

《大狀王》；相片來源：Wing Hei Photography

藝術新秀獎（電影）得主——曾覓女士

曾覓是一位優秀的攝影師及設計師，她曾參與香港國際電影節《光影浪潮：香港電影新動力劇照展》，於10多個地區進行劇照巡迴展覽，利用平面攝影展現出香港電影多彩的面貌。對於大多數人而言，劇照師的工作主要是為電影宣傳提供相片，但曾覓自言要讓觀眾看到電影的另一面，揭開製作背後的神秘面紗，利用鏡頭訴說電影製作的故事。近年她參與了香港舞蹈團最新版本的《九歌》海報拍攝和宣傳片製作工作，更與錄像藝術家鮑藹倫合作設計影像裝置，亦勇於創新嘗試，製作了藝術動畫NFT。

《怒火》；相片來源：英皇電影、銀都機構、 騰訊影業、導演陳木勝、監製陳木勝及甄子丹

藝術新秀獎（文學藝術）得主——曾繁裕博士

曾繁裕出版著作有中長篇小說《日日》、《低水平愛情》、《無聲的愛慾與虛無》、《後人類時代的它們》以及小說集《三》。他的作品富哲思，講究文學技巧的推進，為創作注入現代和香港的特色，中間卻不着痕跡，言之有物。另外，他對文學的推廣亦不遺餘力，實屬近年難得一見的年輕作家。他醉心寫作，也源自對信仰的深刻體會，他認為「上帝用話語創造世界，且藉着《聖經》以文字而非圖像向世人說話，所以我也希望透過寫作尋求和盛載意義。」

作品獲刊於不同園地

藝術新秀獎（媒體藝術）得主——鄭智禮先生

鄭智禮畢業於香港城市大學創意媒體學院（批判性跨媒體實驗室）及香港科技大學（創意傳播），他不斷探究各類藝術媒介，尤其專注於實驗影像創作及混合媒體裝置藝術，當中數碼扶乩作品《ONLY3MATTERS》創新性高，為觀者帶來驚喜。他的作品數量豐富，擅長活用多元新媒體的手法，詮釋日常生活與藝術的結合，又曾將編程套用至作品中，思考未來人工智能的可能性。他的夢想是成為一位教授，把累積的藝術知識、人生經驗和創意資源，回饋香港不同社群。

《ONLY3MATTERS》

藝術新秀獎（音樂）得主——盧定彰博士

盧定彰突破傳統框架，將文學和音樂融合，寫成大型原創歌劇和清唱劇作品，且在跨界別推廣香港文學方面充滿熱誠。盧氏在填寫粵語歌詞上花了很多的心力和時間，所有字韻皆正確無誤，可見其技巧運用已達一定水平。近年來，他的創作和演出活動均相當大型和多樣化，觀眾群甚廣。他計劃未來更集中地創作音樂劇場作品，期盼能帶給觀眾的，並非瞬間的感官刺激，而是希望作品能成為他們生活中的靈感，引導他們思考、反省。

《幸福家庭與狗》

藝術新秀獎（視覺藝術）得主——江凱勤先生

江凱勤曾從事藝術行政，現為全職圖章篆刻師，更成立工作室「話事齋」。他創作出有趣及具個人特色的當代篆刻作品，在傳統基礎上更上一層樓，能呼應當代人文價值，並融入文學、宗教及流行文化元素，創意可嘉。雖然篆刻並非廣為大眾熟悉，江凱勤仍一直堅持不懈創作，努力宣揚篆刻藝術，值得讚賞。至於未來的藝術實踐，他表示希望：「繼續兩條腿走路，學習和傳承傳統，同時在日常發掘創作靈感。」

《橋流水不流》展覽

各獎項得主與一眾嘉賓合照

完整得獎名單可瀏覽藝發局網頁

如欲重溫頒獎禮盛況，歡迎瀏覽香港藝術發展局YouTube頻道：https://www.youtube.com/c/hongkongartsdevelopmentcouncil

頒獎禮電視特輯會於以下時間播出﹕

7月2日（星期日）下午2時20分於無綫電視81台

（資料及相片由客戶提供）