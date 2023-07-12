米蘭昆德拉離世｜被剝奪捷克國籍 為何他堅持自己是普通小說家？
撰文：黃沛鵬
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【米蘭昆德拉離世】著名作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）逝世，享年94歲，報道指他在法國巴黎離世。
於1929年在捷克出生的米蘭昆德拉，1975年流亡法國，並於1979年在當地完成成名作《笑忘書》，1984年再發表最具影響力作品《生命中不能承受之輕》，曾被改編成同名電影作品，最後作品為2014年的《慶祝無意義》。米蘭昆德拉一直堅持認為自己是普通的小說家，而不是政治作家或流亡作家。
現在從多角度剖析米蘭昆德拉的生平與思想。
米蘭・昆德拉專輯 01. 死亡與不朽是難分難捨的一對｜黎子元米蘭・昆德拉專輯 02. 不朽的是形象而不是個人｜黎子元米蘭・昆德拉專輯 03. 形象學，被損害的不朽｜黎子元米蘭・昆德拉專輯 04. 書寫、歷史與不朽｜黎子元米蘭・昆德拉專輯 05. 影像與零維度的不朽｜黎子元
再從米蘭昆德拉小說作品《不朽》中的人物阿涅絲，了解他筆下的世界：
米蘭・昆德拉專輯 06. 阿涅絲與姿態｜ 黎子元米蘭・昆德拉專輯 07. 阿涅絲與父親｜黎子元米蘭・昆德拉專輯 08. 阿涅絲與洛拉｜黎子元米蘭・昆德拉專輯 09. 阿涅絲與保羅｜黎子元米蘭・昆德拉專輯 10 (完結). 阿涅絲與阿涅絲｜黎子元
最後，還有米蘭昆德拉一直堅持認為自己是普通的小說家的原因，以為他被剝奪捷克國籍的由來。