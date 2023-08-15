著名東京藝術家YOSHIROTTEN作品進駐香港　炎夏打造清涼幻變小島

【日本藝術】炎炎夏日人們都比較喜歡逛商場多於戶外，竟在商場之內也有一座清涼小島，原來是著名東京藝術家YOSHIROTTEN最新進駐香港的裝置作品。



圖片來源：置地廣塲

近日於香港置地廣塲迎來了YOSHIROTTEN的裝置作品《Fluid Garden》，是次由置地廣場與BELOWGROUND合作將廣場中庭的噴泉變成藝術品，觀眾及遊人可以在內感受數碼水池的變化，坐在棕櫚樹下休息片刻，作品採用了金屬材質打造，在光線之下產生微妙的光影變化，與數碼水池呈現的流動形態互相呼應。

YOSHIROTTEN（圖片來源：置地廣塲）

YOSHIROTTEN是一位遊走於設計與藝術、數碼與實體，還特別熱愛自然世界的藝術家，擅長跨媒體創作，有著紮實的平面設計功力，作品輕鬆穿梭二維與三維，在其創作中可以感受到上世紀包浩斯設計的味道，總能以圖形、拼貼、排版和整體空間感賦予作品強烈的辨識度及獨特性。而色彩運用則恍如復刻出濕滑的地面反射出霓虹招牌的色彩，原來YOSHIROTTEN亦真的非常喜愛折射的光線，所以金屬材質成為了他常用的媒介，與光線互動之下得到迷人的色彩漸變，能夠體現在是次的裝置作品之上。

關於YOSHIROTTEN

出生於1983年，現時紮根於東京的平面設計師及藝術總監，曾為多個大型及時尚品牌合作，設計範疇還包括動態作品、空間設計和音樂等。在東京工作之前，他曾與朋友組織地下音樂活動，在音樂團隊Y.A.T.T.中擔任DJ的角色，音樂成為了啟發他創作的重要靈感。他最喜愛的樂隊為英國Punk Rock樂隊Sex Pistols，於是參考了樂隊主音Johnny Rotten的名字，成為了他在設計界所用的「藝名」。



作為一名藝術總監，YOSHIROTTEN的客戶群非常廣泛，由時尚奢侈品牌到音樂家、藝術展覽等，在設計範疇則涉獵廣告、空間設計、視頻等大量的商業工作。至於在藝術展覽方面，於2018年一場大型展覽「FUTURE NATURE」打響名堂，展覽以「visualization of invisibles」為題，建構了一件結合二維、三維和影像作品的巨型裝置吸引眼球。於今年4月，在東京國立競技場舉行名為「SUN」的大型展覽，太陽是他其中一個標誌，創作源自疫情之初，他每日一幅努力不懈地創作了365件數碼作品，結合圖形、色彩的運用以及音樂而成的太陽有助於表達他的想法與情感，尤其是在疫情之間，生活上很多習慣由現實轉移到數碼世界的變化。

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另一方面，YOSHIROTTEN的作品靈感很多都取自大自然，星體、山脈大地、天空雲霧，是次的水池和小島等等，既因為他本人熱愛大自然，亦因城市人與大自然愈來愈疏離有感而發，將大自然的元素透過藝術帶入城市、藝術空間以至是商場，或可加深人們與自然的聯繫，讓人不忘崇尚自然的天性。