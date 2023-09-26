M+夏季特別門票優惠最後一周　盡覽草間彌生、希克藏品等精彩展覽

藝術愛好者福音！M+博物館推出標準門票夏季特別優惠，大家可趁這機會豐富自己的文化藝術選擇，以優惠價錢參觀草間彌生、希克藏品等多個精彩的主題展覽，與親朋好友一起趕上藝術9月尾班車，以藝術滋養身心靈。



《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）是M+特別展覽「草間彌生：1945年至今」所展出的三組全新作品之一（圖片來源：M+）

位於西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，早前宣布直至今年9月30日推出標準門票夏季特別優惠，當中包括草間彌生炙手可熱、深受歡迎的2件大型藝術作品：《圓點執念──渴望天堂的愛》以及M+委約場域特定裝置《神經的死亡》，又有「M+希克藏品：別傳」等多個展覽，文藝愛好者實在不容錯過。

《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022），空間充斥著其招牌波點圖案和反射鏡面。（圖片來源：M+）

草間彌生是舉足輕重的當代藝術家，向來舉行的展覽都讓大家為之著迷，《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）是位於B2層的潛空間，極具規模的沉浸式環境，在展場空間充斥著其招牌波點圖案和反射鏡面，天花板懸吊着白色波點巨大汽球，原來是全新演繹出藝術家於60年代創作的經典鏡屋和偶發藝術活動，寄載了藝術家所探討的「無限」和「積累」核心概念，步進空間將會置身於猶如幻影般的萬花筒，重複的波點延伸出無限的概念，恍如身處宇宙之中慢慢被消融，獨特的感官體驗，除了別具衝擊力亦發人深省，也是不少人打卡留念的熱點。

「M+希克藏品：別傳」（圖片來源：M+）

除此之外，最近更有另一個重量級展覽——「M+希克藏品：別傳」，4大主題多達逾120件展品，帶領各位藝術愛好者以另類視角探討中國當代藝術獨特的審美和表達方式。是次展覽是M+希克藏品三次展覽中的第二場，有別於首展「從大革命到全球化」中按時序的論述，更關注90年代至今中國當代藝術的風格和實踐，於這個急速轉型的時代背景之下，當代藝術家以藝術形式作出回應，表達出對於新時代的困惑以及文化身分的思考，帶領觀者對該時代得到更深入與廣闊的理解。

展覽分為4個主題，包括「消亡」、「滿則溢」、「非此非彼」及「暗湧」，當社會著重物質生活，總會伴隨着精神世界的迷失，是90年代中國社會的其中一面鏡子，「消亡」寓意著人們對於轉瞬即逝的繁花掠影之迷戀；「滿則溢」展示面對著充斥廣告、圖像與視覺刺激的商業社會如何作出應對；「非此非彼」顧名思義帶有模糊的含義，正正反映出當時藝術家們的心理狀態，以及社會上滿是游移不定的意義和價值觀；最後的「暗湧」則由急速的變化和混亂當中轉化成精神上的寧靜，而這份平和之下卻是暗潮湧動的能量以及強烈情感。

《老人院》 ，孫原及彭禹。這十三個仿真老人塑像的外貌酷似國際政治領袖、軍事將領、主教和獨裁者。諷刺世界秩序由一小群領袖來決定，並反映人類衝突的循環不息。（圖片來源：M+／由藝術家提供）

細看「M+希克藏品：別傳」展覽最新作品：

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適逢M+特別為各位文藝愛好者推出夏季特別優惠，《圓點執念──渴望天堂的愛》以及「M+希克藏品：別傳」當然是不容錯過的展覽，同期還有結集500多件過去七十年在亞洲製造及受其影響設計作品的「物件 · 空間 · 互動」、結合科學歷史和身體經驗所創作異想世界的「徐世琪隆重呈獻：宇宙最強之懸浮者──Lauren O」等獨特觀感體驗的展覽，無論是想深入淺出了解藝術世界，還是尋找特色打卡點，都能夠滿足得到，而跟好友知己共聚不一樣的輕鬆時光，抑或獨個兒沉醉於文藝氣圍亦可。

M+標準門票夏季特別優惠（*優惠期至9月30日）：

正價門票：港幣90元（原價港幣120元）

特惠門票：港幣45元（原價港幣60元）

請按連結預訂： mplus.org/45XYRyU

關於《草間彌生：圓點執念──渴望天堂的愛》

詳情： www.mplus.org.hk/tc/exhibitions/yayoi-kusama-dots-obsession-aspiring-to-heavens-love/

關於「M+希克藏品：別傳」

地點：M+希克展廳

詳情：www.mplus.org.hk/tc/exhibitions/m-sigg-collection-another-story/