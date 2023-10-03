「M+夜不同」活動繽紛多元 晚間體驗爵士樂、工作坊和展覽的樂趣
M+自開館以來舉辦過多個大受歡迎展覽，相信不少讀者曾在日間到訪過博物館欣賞藝術。今個週五晚（10月6日）M+會舉辦常設系列「M+夜不同：潮流創造者」活動，為大家帶來博物館夜間獨特體驗。這次活動主題圍繞最新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，透過免費講座、工作坊、展廳活動，以及爵士音樂表演等，讓你在參觀展覽以外，感受博物館在夜間不一樣的氣氛和節奏，快相約三五知己共度精彩的晚上吧！（除個別活動外，所有活動都能即場參加，無需報名!）
特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」
日期：即日起至2024年4月14日
地點：M+西展廳
正價門票：港幣140元
特惠門票：港幣70元
*持特別展覽門票可參觀M+所有展廳
按此購票
詳情：mplus.org/3PCWhaz
一切從中國時尚教母開始
宋懷桂女士不僅是藝術與時尚的先鋒，更是著名企業家，具備不同的氣質。若讀者對你的個人氣質和潛能有興趣，就不能錯過免費工作坊「個人氣質測試」，透過回答與日常生活相關問題，以全新角度認識自己。
工作坊：個人氣質測試
日期：10月6日（星期五）
時間：18:30（廣東話）、19:15（英語）、20:00（普通話）、20:45（廣東話）；（每節30分鐘）
位置：學舍（G層）
費用：免費
詳情：mplus.org/3PxVPug
免費欣賞爵士輕曲妙韻
而另一項免費活動則是與宋懷桂女士在北京開設的馬克西姆餐廳（Maxim’s de Paris）有關，她當年與皮爾．卡丹（Pierre Cardin）合作將巴黎著名餐廳開到北京，成為文革後首家中外合資西餐廳，常邀請國內外導演、演員、音樂人、藝術家、商人和外交官等人聚會，讓餐廳成為當時文化圈沃土。這次博物館特別邀請爵士樂手李梓禾和莫皓喬演繹八十年代東、西方的流行歌曲，將昔日馬克西姆餐廳濃厚文化氛圍重現眼前。
音樂表演：「李梓禾 x 莫皓喬 二重奏」
日期：10月6日（星期五）
時間：19:30、20:30（每節45分鐘）
位置：光庭長廊（B1層）
費用：免費
詳情：mplus.org/3PxVPug
若然無法在10月6日前往，也不必擔心，一樣有機會在M+內享受美妙的爵士樂旋律。本年「自由爵士音樂節」將於10月4日至8日，一連五天在博物館光庭長廊舉行免費爵士音樂演出。節目雲集Eason Chan（鋼琴）、Cyan Chan（主音／貝斯）、Timothy Wan（色士風）、Siu Hin Chuen（色士風）等本地最優秀的樂手表演爵士二重奏曲目，無論你是爵士樂迷還是對藝術感興趣，相信都是一次難得機會。
「自由爵士音樂節」Freespace Jazz Fest @ M+
日期：10月4日至8日
位置：光庭長廊
費用：免費
詳情：mplus.org/3PydTEj
認識多元身體形象
「時尚教母」宋懷桂女士早於80年代將首批中國模特帶到巴黎走秀，亦常展現有別於主流的女性形象，可謂一代時尚先驅。然而，現時主流時裝界和大眾媒體對「完美體態」標準仍相當單一，雖說近年有更多聲音開始倡導正面身體形象，鼓勵大家接納不同尺寸、體型、膚色、性別和身體能力等，但對不少人來說，要真正接納自己身體依然是一個挑戰。「活出真我：擁抱正面身體形象」講座由M+設計及建築副策展人黃談雅主持，她將聯同大碼時裝設計師徐鉻瞳和性別研究學者黃鈺螢對談，從講者的親身經歷中學習接受自己的身體，共同建立更多元和包容的社會。
「活出真我：擁抱正面身體形象」講座
日期：10月6日（星期五）
時間：19:30–21:00
地點：學舍會堂
費用：免費，須預先登記
詳情：mplus.org/3PxVPug
時尚與身心靈工作坊
除了多項免費活動，持票者更有機會參加館內特展主題活動，「永續時尚工作坊：領帶大改造」由得獎時裝設計師溫嘉恒會帶領，教大家運用簡單技巧將舊領帶改造成潮流飾物，將永續時尚的理念融入日常生活。展廳內還設有「你的時尚造型」活動，讓讓你一探自己的獨特風格，運用多樣的物料製作時尚造型紙模型。而對於作品有興趣的你，就不能錯過由M+員工帶領的「焦點短講」，他們將分享從作品獲得的啓發以及策劃展覽的幕後趣事，讓大家從不同角度了解展覽。
工作坊：「永續時尚工作坊：領帶大改造」
日期：10月6日（星期五）
時間：19:15（廣東話）、20:00（英語）、20:45（普通話）（每節30分鐘）
位置：中庭（2樓）
*須持有標準門票或特別展覽門票
若玩完一晚身心俱疲，就正好能參加早上的瑜珈工作坊。在博物館內欣賞藝術品就試得多，但你有沒有想過可以在博物館不同地點做瑜伽？工作坊將在開館前進行，透過溫和伸展以及肌肉強化，讓大家提升專注力和觀察力。在約一小時的練習後，參加者更可加入展廳導賞，與藝術品建立精神聯繫，發掘更深刻觀展體驗。
身心工作坊：早晨溫和流暢瑜伽
日期和地點：10月14日：地下大堂（G層）、11月18日：天台花園（3樓）、12月9日：中庭（2樓）
時間：08:45–10:30
請按連結預訂：mplus.org/3EUE6Il
「M+夜不同：潮流創造者」活動各有特色，若對活動詳情感興趣，不妨到官網了解更多。