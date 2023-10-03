「M+夜不同」活動繽紛多元　晚間體驗爵士樂、工作坊和展覽的樂趣

M+自開館以來舉辦過多個大受歡迎展覽，相信不少讀者曾在日間到訪過博物館欣賞藝術。今個週五晚（10月6日）M+會舉辦常設系列「M+夜不同：潮流創造者」活動，為大家帶來博物館夜間獨特體驗。這次活動主題圍繞最新特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」，透過免費講座、工作坊、展廳活動，以及爵士音樂表演等，讓你在參觀展覽以外，感受博物館在夜間不一樣的氣氛和節奏，快相約三五知己共度精彩的晚上吧！（除個別活動外，所有活動都能即場參加，無需報名!）



宋懷桂和她訓練的中國模特在紫禁城拍攝時裝照，攝於1980年代。（攝影：楊凡）

特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」

日期：即日起至2024年4月14日

地點：M+西展廳

正價門票：港幣140元

特惠門票：港幣70元

*持特別展覽門票可參觀M+所有展廳

按此購票

詳情：mplus.org/3PCWhaz

一切從中國時尚教母開始

宋懷桂女士不僅是藝術與時尚的先鋒，更是著名企業家，具備不同的氣質。若讀者對你的個人氣質和潛能有興趣，就不能錯過免費工作坊「個人氣質測試」，透過回答與日常生活相關問題，以全新角度認識自己。

工作坊：個人氣質測試

日期：10月6日（星期五）

時間：18:30（廣東話）、19:15（英語）、20:00（普通話）、20:45（廣東話）；（每節30分鐘）

位置：學舍（G層）

費用：免費

詳情：mplus.org/3PxVPug

免費欣賞爵士輕曲妙韻

而另一項免費活動則是與宋懷桂女士在北京開設的馬克西姆餐廳（Maxim’s de Paris）有關，她當年與皮爾．卡丹（Pierre Cardin）合作將巴黎著名餐廳開到北京，成為文革後首家中外合資西餐廳，常邀請國內外導演、演員、音樂人、藝術家、商人和外交官等人聚會，讓餐廳成為當時文化圈沃土。這次博物館特別邀請爵士樂手李梓禾和莫皓喬演繹八十年代東、西方的流行歌曲，將昔日馬克西姆餐廳濃厚文化氛圍重現眼前。

音樂表演：「李梓禾 x 莫皓喬 二重奏」

日期：10月6日（星期五）

時間：19:30、20:30（每節45分鐘）

位置：光庭長廊（B1層）

費用：免費

詳情：mplus.org/3PxVPug

若然無法在10月6日前往，也不必擔心，一樣有機會在M+內享受美妙的爵士樂旋律。本年「自由爵士音樂節」將於10月4日至8日，一連五天在博物館光庭長廊舉行免費爵士音樂演出。節目雲集Eason Chan（鋼琴）、Cyan Chan（主音／貝斯）、Timothy Wan（色士風）、Siu Hin Chuen（色士風）等本地最優秀的樂手表演爵士二重奏曲目，無論你是爵士樂迷還是對藝術感興趣，相信都是一次難得機會。

「自由爵士音樂節」Freespace Jazz Fest @ M+

日期：10月4日至8日

位置：光庭長廊

費用：免費

詳情：mplus.org/3PydTEj

「活出真我：擁抱正面身體形象」講座，由M+設計及建築副策展人顧談雅聯同大碼時裝設計師徐鉻瞳和性別研究學者黃鈺螢，就正面身體形象進行討論（圖片由M+提供）

認識多元身體形象

「時尚教母」宋懷桂女士早於80年代將首批中國模特帶到巴黎走秀，亦常展現有別於主流的女性形象，可謂一代時尚先驅。然而，現時主流時裝界和大眾媒體對「完美體態」標準仍相當單一，雖說近年有更多聲音開始倡導正面身體形象，鼓勵大家接納不同尺寸、體型、膚色、性別和身體能力等，但對不少人來說，要真正接納自己身體依然是一個挑戰。「活出真我：擁抱正面身體形象」講座由M+設計及建築副策展人黃談雅主持，她將聯同大碼時裝設計師徐鉻瞳和性別研究學者黃鈺螢對談，從講者的親身經歷中學習接受自己的身體，共同建立更多元和包容的社會。

「活出真我：擁抱正面身體形象」講座

日期：10月6日（星期五）

時間：19:30–21:00

地點：學舍會堂

費用：免費，須預先登記

詳情：mplus.org/3PxVPug

時尚與身心靈工作坊

除了多項免費活動，持票者更有機會參加館內特展主題活動，「永續時尚工作坊：領帶大改造」由得獎時裝設計師溫嘉恒會帶領，教大家運用簡單技巧將舊領帶改造成潮流飾物，將永續時尚的理念融入日常生活。展廳內還設有「你的時尚造型」活動，讓讓你一探自己的獨特風格，運用多樣的物料製作時尚造型紙模型。而對於作品有興趣的你，就不能錯過由M+員工帶領的「焦點短講」，他們將分享從作品獲得的啓發以及策劃展覽的幕後趣事，讓大家從不同角度了解展覽。

工作坊：「永續時尚工作坊：領帶大改造」

日期：10月6日（星期五）

時間：19:15（廣東話）、20:00（英語）、20:45（普通話）（每節30分鐘）

位置：中庭（2樓）

*須持有標準門票或特別展覽門票

博物館不同地點練習瑜伽是難得體驗（圖片由M+提供）

若玩完一晚身心俱疲，就正好能參加早上的瑜珈工作坊。在博物館內欣賞藝術品就試得多，但你有沒有想過可以在博物館不同地點做瑜伽？工作坊將在開館前進行，透過溫和伸展以及肌肉強化，讓大家提升專注力和觀察力。在約一小時的練習後，參加者更可加入展廳導賞，與藝術品建立精神聯繫，發掘更深刻觀展體驗。

身心工作坊：早晨溫和流暢瑜伽

日期和地點：10月14日：地下大堂（G層）、11月18日：天台花園（3樓）、12月9日：中庭（2樓）

時間：08:45–10:30

請按連結預訂：mplus.org/3EUE6Il

「M+夜不同：潮流創造者」活動各有特色，若對活動詳情感興趣，不妨到官網了解更多。